Nesrečni klub našel rešitev, vračajo se Slovenci

Potem ko so bili v Alpski ligi zaradi reprezentančnega premora pretekli teden na delu le redki klubi, bo alpsko dogajanje v prihodnjih dneh znova bolj pestro. Hokejisti južnotirolskega kluba Wipptal Broncos Weihenstephan, ki je po zrušenju strehe ostal brez hokejske strehe nad glavo, bo do nadaljnjega treniral in igral v bližnjem mestu Bressanone. Slovenska predstavnika se v akcijo vračata v torek, Olimpija bo gostila Fasso, Jeseničani se po 11. zaporedno zmago odpravljajo k zadnji ekipi tekmovanja Linzu.

Pred slabim tednom je iz južnotirolskega mesta Sterzing prišla informacija, da je klub Wipptal Broncos Weihenstephan ostal brez hokejskega domovanja. Streha hokejske dvorane Weihenstephan-Arena je popustila pod težo snega, a na srečo se je to zgodilo zgodaj zjutraj, tako da v dvorani ni bilo nikogar in nihče ni bil poškodovan.

Italijanski kolektiv je nekaj dni zatem sporočil, da jim je pomoč, hokejsko dvorano, ponudilo več klubov, a da so se po pogovorih odločili za najbolj praktično in najcenejšo rešitev. Treniranje in igranje v dobre pol ure oddaljenem mestu Bressanone, v dvorani, kjer sicer domuje HC Brixen Falcon.

Kot so zapisali na uradni spletni strani oškodovanega kluba, bodo sezono Alpske lige odigrali do konca, prav tako bodo nadaljevali udejstvovanje mlajših selekcij. Prva tekma člansko ekipo čaka v petek, ko na novem terenu pričakujejo drugo ekipo Salzburga.

Žiga Pešut se je vrnil v Olimpijo, ki bo v torek gostila Fasso.

Zmaji z novimi močmi

Že v torek pa bosta na delu oba slovenska kluba. Člani vodilne Olimpije, ki so pred dnevi v svoje gnezdo sprejeli stara znanca, napadalca Žigo Pešuta in branilca Luko Vidmarja, od njih pa sta se poslovila Erik Mežnar in Stefan Bosković, ki sta bila na preizkušnji, bodo pričakali Fasso. Italijanska ekipa, Ljubljančani so jo pred mesecem na gostovanju premagali z 2:5, zaseda 12. mesto.

Jeseničani na poti do 11. zaporedne zmage ne bi smeli imeti težav. Gostovali bodo pri zadnjem Linzu, ki je v tej sezoni na 25 tekmah zmagal le enkrat. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Železarji po 11. zaporedno alpsko zmago

Tudi hokejisti tretjih Jesenic, z katerimi je odličen januar in prvi del februarja, se bodo pomerili z moštvom z dna lestvice. Železarji bodo namreč gostovali pri najbolj skromnem kolektivu, drugi ekipi Linza. Ta je na 25 tekmah zbrala zgolj eno zmago in dve točki, tako da bi bilo vse kaj drugega kot 11. zaporedna zmaga varovancev Mitje Šivica presenečenje. Ekipi se v tej sezoni še nista srečali.

Alpska liga Torek, 16. februar

19.15 Steel Wings Linz - HDD Sij Acroni Jesenice

20.15 HK SŽ Olimpija - Fassa

Asiago - EC KAC II

Lestvica 1. HK SŽ Olimpija 25 tekem – 52 točk

2. Pustertal 27 – 51

3. HDD Sij Acroni Jesenice 23 – 50

4. Red Bull Juniors 26 – 45

5. Asiago 25 – 43

6. Cortina 27 – 39

7. Lustenau 27 – 38

8. Feldkirch 26 – 36

9. Bregenzerwald 26 – 35

10. Ritten 27 – 32

11. Vipiteno 27 – 29

12. Fassa 24 – 28

13. Gardena 27 – 26

14. Kitzbühel 28 – 22

15. EC KAC II 24 – 21

16. Steel Wings Linz 25 – 2

