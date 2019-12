Jeseničani na dokazovanju, da si zaslužijo rdeči dres, Olimpija brez podcenjevanja

Po dveh tednih alpskega tekmovalnega premora sta se slovenska predstavnika Alpske lige v torek vrnila v tekmovalni ritem. Hokejisti HK SŽ Olimpija so na Koroškem pričakovano premagali drugo ekipo Celovca, povsem drugačen pa je jeseniški spomin na torkov večer. Deset sekund pred koncem rednega dela so proti drugi ekipi Salzburga vodili za zadetek, nato pa že tolikokrat viden scenarij v tej sezoni in nov poraz v podaljšku.

"Za ta poraz lahko rečem, da je bil najtežji v letošnji sezoni. Dotaknil se je vseh. Doživeli smo ga zelo čustveno, od igralcev, trenerjev, vodstva do navijačev. Na petkovi tekmi se bo pokazalo, ali ima ekipa ali pa kar ves klub značaj, gorenjsko trmo, da pokaže, ali si zasluži nositi rdeči dres ali ne," je dejal predsednik železarjev Anže Pogačar, ki upa, da bo gorenjsko moštvo zvečer kazalo pravi obraz vse do zadnje sekunde.

Kapetan Andrej Tavželj težko spremlja poraze v zadnjih sekundah obračunov. Jeseničani so jih nanizali kar nekaj. Če bi se večina teh obrnila drugače, bi bili na lestvici višje od 13. mesta. Foto: Matic Ritonja / Sportida

"Pametni se naučijo hitro, 'buteljni' pa bolj počasi. Očitno smo mi ekipa, ki se uči bolj počasi. Veliko razočaranje," je po torkovem porazu razočarano razmišljal kapetan rdeče ekipe Andrej Tavželj. Izkušeni branilec si želi, da bi bolj zaupali vase: "Ustrašimo se vsake stvari, ki pride proti nam. Vodimo za gol, zakaj ne bi zmagali? Ne vem, kaj se nam plete po glavah. Fizika je, vse je, glava pa odpove."

70 let rivalstva

Prvi plošček na tekmi bo vrgel nekdanji jeseniški hokejist Boris Čebulj, ki je bil član železarjev ob začetkih rivalstva z Ljubljančani. To po jeseniških informacijah sega v leto 1949, ko so se na Jesenicah prvič pomerili z ljubljansko ekipo.



"Po zanesljivih podatkih se je hokejsko rivalstvo začelo s tekmo, ki je bila odigrana 29. januarja 1949, v letošnjem letu praznujemo že 70 let rivalstva. Takrat sta se na Jesenicah pomerila jeseniška selekcija Jožeta Gregorčiča in ljubljanska ekipa Enotnosti. Ljubljančani so zaradi podcenjevanja svojih nasprotnikov na prvo tekmo prišli s svojo B-ekipo, Jeseničani pa so jih premagali z rezultatom 3:0, na drugi pa s 5:2," so na svoji spletni strani zapisali gostitelji.