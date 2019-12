Prepričljivo slavje Ljubljančanov v Podmežakli

Današnji derbi je bil zadnji v letošnjem koledarskem letu in četrti v sezoni 2019/20. Prejšnjega ligaškega so dobili današnji gostje, ki so doma oktobra še v zadnji minuti zaostajali, nato pa 21 sekund pred koncem izsilili podaljšek, pozneje so zmagali po kazenskih strelih s 4:3.

Prejšnji derbi, ki so ga v obeh klubih in pri Hokejski zvezi Slovenije razglasili za jubilejnega 500., je bil oktobra v Ljubljani. Takrat so za začetek velikega rivalstva med rdečimi in zelenimi označili leto 1954, na Jesenicah pa so danes zaznamovali še en jubilej, ki se po časovnici nekoliko razlikuje od tistega oktobrskega: 70 let obračunov hokejistov z Jesenic in iz Ljubljane, kar pomeni, da rivalstvo sega že v leto 1949. Prvi plošček je na tekmi vrgel Boris Čebulj, zadnji predstavnik prve generacije hokejistov iz železarskega mesta.

Pred današnjim dvobojem so imeli status papirnatega favorita gostje, ki so na lestvici alpske lige v precej boljšem položaju: zasedali so tretje mesto z le eno točko zaostanka za vodilnim Pustertalom, Jeseničani so začeli s skromnejšega 13. izhodišča.

Jeseničani so bili brez možnosti. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Danes so imeli premoč gostje, so pa prvi zadeli domači. Toda zadetek v prvi minuti so sodniki zaradi visoke palice razveljavili, pozneje pa so ritem narekovali Ljubljančani. Preživeli so tudi prvo kazen, na drugi strani pa so v 13. minuti zadeli, ko so imeli sami igralca več, plošček je ob vratarju Antoinu Bonvalotu v mrežo zbezal Sašo Rajsar. V nadaljevanju so do svojih priložnosti prišli tudi železarji, ki so bili danes sicer v precej zdesetkani postavi; ob dveh zaporednih kaznih na ljubljanski strani sta poskusila Gašper Glavič in Erik Svetina, a je vratar Žan Us ostal nepremagan.

V drugi tretjini tekma praktično odločena

V drugi tretjini so gostje praktično že odločili tekmo. Dosegli so dva gola, lahko pa bi jih še več, saj so imeli obdobja, ko so tekmece za več minut povsem stisnili pred njihov gol in streljali z vseh položajev, a Bonvalot je klonil le ob strelih Gala Korena in Žana Jezovška, ki sta v 23. in 24. minuti zadela v razmaku pičlih 14 sekund. Železarjem ni pomagala niti minuta odmora trenerja Mitje Šivica, videlo se je, da jim zmanjkuje moči, gostje pa premoči niso znali kronati še s kakšnim golom. Us je bil v tej tretjini skorajda brez dela, nevarneje je zapretil le Andrej Hebar.

Ljubljančani so v zadnjem delu postavili le še piko na i. Enosmerni promet pred vrati Bonvalota se je nadaljeval, ploščki pa so se vse pogosteje znašli za njegovim hrbtom. Najprej po strelu Korena, potem po izdelani akciji, ki jo je končal Rajsar, nazadnje je domačega vratarja presenetil še Mark Čepon, zadnji gol je dosegel Miha Logar. Glavno vprašanje je bilo le še, ali bodo razglašeni domači sploh dosegli častni gol, a so ostali tudi brez tega.

V tej sezoni sta ekipi SŽ Olimpije in Sija Acronija Jesenic ob obeh ligaških obračunih odigrali še dve medsebojni tekmi, tudi ti pa so dobili Ljubljančani.

Naslednji tekmi v regionalnem tekmovanju pa današnja tekmeca čakata že čez manj kot 24 ur. V soboto bodo Jeseničani gostovali pri ekipi Vienna Capitals Silver na Dunaju, Ljubljančani pa bodo gostili Asiago.

HDD Jesenice : HK SŽ Olimpija, foto: Peter Podobnik/Sportida: