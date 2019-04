Olimpija ali Pustertal? Odgovor bo znan pozno zvečer.

Olimpija je bila še v začetku tedna v nezavidljivem položaju, saj so Južni Tirolci povedli s 3:1 v seriji in bili na peti tekmi le slabe pol minute oddaljeni od alpskega naslova. Ljubljančani so 24 sekund pred iztekom rednega dela izsilili podaljšek in serijo preselili v Ljubljano.

V Tivoliju so v petek Pustertal odpravili s 6:2, ostali med živimi in tehtnico s psihološko prednostjo prevesilo na svojo stran.

O prvaku bo tako odločala večerna tekma v Italiji, ki se bo začela ob 20. uri.

Po koncu alpske finalne serije Olimpijo in Jesenice čaka še finale državnega prvenstva, ki ga bosta ekipi odigrali ekspresno, po sistemu boljši iz dveh tekem. Prva tekma bo v torek na Jesenicah, druga v četrtek v Ljubljani.

