Jeseničani imajo na domačem ledu prvi zaključni plošček za finale

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice bodo ob 19. uri gostili četrto tekmo polfinala Alpske lige, v katerem se merijo z Rittnom. Železarji v seriji na štiri zmage vodijo s 3:0, tako da imajo priložnost, da se zvečer že uvrstijo v veliki finale. Na dobri poti do tega je tudi Zell am See trenerja Marcela Rodmana, ki v drugem paru s 3:0 vodi proti Vipitenu.