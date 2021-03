Olimpija končnico začela s pričakovano zmago, covid-19 meša štrene

Hokejisti HK SŽ Olimpija so četrtfinale Alpske lige, v katerem se merijo z Vipitenom, odprli s pričakovano zmago. V Tivoliju so slavili s 7:3. Člani HDD Sij Acroni Jesenice bodo izločilne boje odprli v nedeljo ob 17.30, za polfinale se bodo udarili z Gardeno. Moštva igrajo na tri zmage, izjema je par Pustertal - Lustenau, ki bo zaradi ukrepov za zajezitev covida-19 serijo začel šele 1. aprila in bo igral na dve zmagi.

Prva tri moštva rednega dela Alpske lige (Olimpija, Jesenice in Pustertal) so si četrtfinalnega nasprotnika izbrala sama. Ljubljančani se meriljo z Vipitenom, Jeseničani z Gardeno, Pustertal z Lustenauom, Asiago pa s Cortino.

Upravičili vlogo favorita

Zmaji so se z italijanskim kolektivom, ki se je moral po sesutju strehe svoje dvorane seliti, v rednem delu sezone srečali dvakrat, obakrat so tudi zmagali (doma s 5:1, v gosteh z 1:3), zmagoviti trend pa pričakovano nadaljevali ob odprtju končnice. Čeprav predvsem igra v obrambi ni bila na želeni ravni, so južnotirolskega tekmeca premagali s 7:3.

Prvi gol je že v četrti minuti dosegel Finec Juuso Pulli, branilec je v slogu napadalca izza gole pridrsal v položaj za strel in plošček poslal pod prečko. Na 2:0 je po protinapadu povišal Aleš Mušič, izid tretjine pa je po lepi kombinaciji z Nikom Simšičem postavil Žiga Pešut. Na začetku druge tretjine so zeleno-beli nekoliko popustili, kljub temu pa spet bili prvi, ki so zatresli mrežo. Žiga Pance je pridrsal sam pred vratarja in ga zanesljivo premagal. Italijani so nekaj trenutkov pozneje izid znižali, nato pa si sami zabili gol, potem ko je plošček z desne strani v sredino, kjer ga je čakal Mušič, poslal Anže Ropret.

Varovanci Raima Summanena so si privoščili kar nekaj napak v obrambi, gostje so izkoristili še dve, eno celo z igralcem manj na ledu. Za domače sta bila v zadnjem delu natančna Simšič in Marc-Olivier Vallerand. Olimpija je poleg sedmih golov še nekajkrat zadela okvir vrat, razmerje strelov na vrata je bilo 48:25 v korist Ljubljančanov.

Druga četrtfinalna tekma bo v torek v Italiji. Na drugem današnjem srečanju je Asiago s tesno zmago (2:1) premagal Cortino.

"Potrebnega bo veliko znoja, veliko krvi, da nam bo uspelo"

Jeseničani so z Gardeno palice prekrižali dvakrat in obakrat zmagali (sredi novembra so v gosteh slavili z 1:6, pred dvema tednoma so v domači dvorani po zaostanku z 0:3 priredili preobrat in zmagali v podaljšku). Četa Mitje Šivica bo končnico proti Gardeni odprla v nedeljo ob 17.30. Foto: Peter Podobnik/Sportida

"Če pogledam šest tretjin, ki smo jih odigrali z njimi, smo jih v petih res nadigrali. Smo pa na zadnji tekmi 'dobili opozorilo', da bomo morali biti še boljši. Tudi oni bodo 'prestavili v višjo prestavo', in mi moramo tudi. Motivacije imamo dovolj, zavedamo pa se tudi, da to 'ne bo sprehod'. Potrebnega bo veliko znoja, veliko krvi, da nam bo uspelo," je pred prvim četrtfinalnim dvobojem razmišljal trener Jeseničanov Mitja Šivic.

Pustertal in Lustenau z zamikom in na dve zmagi Danes bi morala četrtfinale začeti tudi Pustertal in Lustenau, prva tekma je bila zaradi ukrepov za zajezitev covid-19 sprva prestavljena na nedeljo, zdaj pa na četrtek, 1. aprila. Ker prav veliko manevrskega časovnega prostora ni, bosta moštvi serijo odigrali na dve zmagi, v vseh preostalih parih pa bodo napredovale ekipe, ki bodo prve prišle do treh zmag.

Alpska liga, četrtfinale, prve tekme Sobota, 27. marec

HK SŽ Olimpija : Vipiteno 7:3 (3:0, 2:1, 2:2) /1:0/

Pulli 4., Mušič 17., Pešut 17., Pance 29., Ropret 38., Simšič 52., Vallerand 56. (PP1); Hannoun 29., Gander 45. (PP1), 55. (SH1) Asiago : Cortina 2:1 /1:0/ SH1-zadetek z igralcem manj

PP1-zadetek z igralcem več Nedelja, 28. marec

17.30 HDD Sij Acroni Jesenice - Gardena Četrtek, 1. april

18.00 Pustertal - Lustenau //-razmerje v zmagah, igrajo na tri zmage, izjema je par Pustertal - Lustenau, ki igra na dve zmagi; preostali termini tekem: 30. marec, 1., 3. in 6. april

