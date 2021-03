Zvečer se začenja končnica Alpske lige, v katero slovenska predstavnika HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice vstopata kot prvo in drugo moštvo rednega dela. A v obeh taborih poudarjajo, da se vse začenja z ničle, brez podcenjevanja nasprotnika. Ljubljančani so si za tekmeca izbrali Vipiteno, Jeseničani Gardeno. Igrajo na tri zmage. Zmaji bodo na delu ob 19.30, železarji bodo četrtfinale odprli v nedeljo ob 17.30.

Prva tri moštva rednega dela Alpske lige (Olimpija, Jesenice in Pustertal) so si četrtfinalnega nasprotnika izbrala sama. Ljubljančani se bodo merili z Vipitenom, Jeseničani z Gardeno, Pustertal z Lustenauom, Asiago pa s Cortino.

Lahkega nasprotnika ni

Zmaji so se z italijanskim kolektivom, ki se je moral po sesutju strehe svoje dvorane seliti, v tej sezoni srečali že dvakrat, obakrat so tudi zmagali (doma s 5:1, v gosteh z 1:3). Obe tekmi so odigrali novembra, tako da bo za gosta tokratnega Sobotnega intervjuja, trenerja Raima Summanena, to prvi obračun proti Vipitenu.

"Tudi če si favorit, se moraš zavedati, da lahkega nasprotnika ni. Veliko težje je igrati v vlogi favorita, kot pa vstopiti v srečanje kot 'underdog'. Stvari se lahko v našem športu spremenijo izjemno hitro, v nekaj menjavah se lahko vse postavi na glavo, vse je zelo nepredvidljivo, zato nikogar ne bomo podcenjevali, dobro bomo pripravljeni," sporoča 59-letni finski strateg.

"Potrebnega bo veliko znoja, veliko krvi, da nam bo uspelo"

Jeseničani so z Gardeno palice prekrižali dvakrat in obakrat zmagali (sredi novembra so v gosteh slavili z 1:6, pred dvema tednoma so v domači dvorani po zaostanku z 0:3 priredili preobrat in zmagali v podaljšku).

"Če pogledam šest tretjin, ki smo jih odigrali z njimi, smo jih v petih res nadigrali. Smo pa na zadnji tekmi 'dobili opozorilo', da bomo morali biti še boljši. Tudi oni bodo 'prestavili v višjo prestavo', in mi moramo tudi. Motivacije imamo dovolj, zavedamo pa se tudi, da to 'ne bo sprehod'. Potrebnega bo veliko znoja, veliko krvi, da nam bo uspelo," je pred prvim četrtfinalnim dvobojem razmišljal trener Jeseničanov Mitja Šivic.

V polfinale bodo napredovale ekipe, ki bodo prve prišle do treh zmag.

Alpska liga, četrtfinale, prve tekme Sobota, 27. marec

19.30 HK SŽ Olimpija - Vipiteno

19.00 Asiago - Cortina Nedelja, 28. marec

17.30 HDD Sij Acroni Jesenice - Gardena

18.00 Pustertal - Lustenau *Igrajo na tri zmage; preostali termini tekem: 30. marec (druge tekme), 1. april (tretje tekme); če bo treba, bodo četrte tekme 3. aprila, pete tekme pa 6. aprila.

