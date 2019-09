Olimpija po loteriji postavila tri v vrsto

Aktualni prvaki alpske lige, hokejisti SŽ Olimpije, so po dveh uvodnih porazih zabeležili tretjo zmago v nizu. V petem nastopu v novi sezoni alpskega tekmovanja so na domačem ledu po kazenskih strelih premagali Val Gardeno s 4:3 (1:0, 1:1, 1:2; 1:0).

Ljubljančani so za zmago po kazenskih strelih prejeli dve točki, lahko pa bi tudi vse tri, če bi zadržali vodstvi z 2:0 ali 3:1 ter bolje unovčili skoraj dvakrat več strelov na vrata tekmeca (55:28).

Za SŽ Olimpijo so v polno zadeli Gal Koren (9.), Martin Bohinc (24.) in Žan Jezovšek na začetku zadnje tretjine. Gostje so na 3:2 znižali v 45. minuti, do izenačenja pa so prišli v 50. minuti.

Prvake zdaj čakata dve gostovanji, in sicer 5. oktobra v Bregenzerwaldu in naslednji dan v Lustenauu.

