Po treh domačih alpskih zmagah Olimpija izgubila v Italiji

Hokejisti HK SŽ Olimpija so danes doživeli poraz v Alpski ligi. Čeprav so se zmaji po serijo zmag na zadnjih treh tekmah spet vrnili na prvo mesto v ligi, so na sobotnem gostovanju pri Asiagu izgubili z 2:5.

Asiago se je izkazal za pretrd oreh za Olimpijo. Marco Rosa je v 16. minuti tekme zabil prvi gol za Asiago, ko so imeli gostje na ledu igralca manj. Anže Ropret in Martin Bohinc sta v začetku druge tretjine poskrbela za preobrat in vodstvo Ljubljančanov, ki pa ni trajalo dolgo. Že pred koncem drugega dela igre je izid poravnal Lorenzo Casetti, v zadnji tretjini pa so zadevali le še hokejisti Asiaga. Za vodstvo s 3:2 Alex Frei, nato pa še enkrat Rosa in nazadnje Stefano Marchetti.

Zmaji so sicer na gol gostiteljev sprožili 37 strelov, 35 pa jih je ustavil razpoloženi Gianluca Vallini. Tilen Spreitzer v ljubljanskem golu je ustavil 21 strelov.

Olimpija bo nov obračun Alpske lige igrala že v ponedeljek, ko je predvideno novo gostovanje v Italiji, takrat pri Fassi.

Člani HDD Sij Acroni Jesenice, ki bodo zaradi zloma podlahtnice dva mesece pogrešali kapetana Andreja Tavžlja, bodo naslednjo alpsko tekmo igrali šele 6. januarja pri Asiagu.

Alpska liga Sobota, 26. december

Asiago : HK SŽ Olimpija 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)

Rosa 16. (PP1), 56., Casetti 39., Frei 52. (PP1), Marchetti 57.; Ropret 24., Bohinc 27. Kitzbühel : Lustenau 0:9

Feldkrich : Bregenzerwald 1:5

Ritten : Val Pusteria 4:3 -kazenski streli

Cortina : Fassa 1:2

Vipiteno : Gardena 3:6

Lestvica 1. HK SŽ Olimpija 16 tekem – 30 točk

2. Red Bull Juniors 17 – 29

3. Pustertal 16 – 26

4. Asiago 16 – 25

5. Bregenzerwald 16 – 25

6. Lustenau 18 - 23 7. HDD Sij Acroni Jesenice 12 – 20

8. Feldkirch 13 – 20

9. Cortina 16 - 18

10. Gardena 16 - 17

11. Fassa 14 - 16

12. Ritten 16 - 16

13. Kitzbühel 15 - 15

14. Vipiteno 16 – 10

15. EC KAC II 12 – 4

16. Steel Wings Linz 16 – 2

