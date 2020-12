Olimpija gosti Cortino

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti HK SŽ Olimpija bodo po zanesljivi četrtkovi alpski zmagi proti Kitzbuhlu (9:2) ob 19.30 gostili italijansko moštvo iz Cortine. To bo prvo medsebojno srečanje ekip v tej sezoni. Obe sto do zdaj odigrali 13 tekem, Ljubljančani so s 24 točkami na tretjem mestu, Italijani pa s 15 na devetem.