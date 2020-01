Slovenci v alpsko leto 2020 vstopajo v Italiji: Olimpija na derbiju

Moštva v Alpski ligi bodo danes lovila prve točke v letu 2020. Hokejisti vodilnega HK SŽ Olimpija gostujejo pri drugouvšrčeni ekipi tekmovanja Rittnu. Bodo zmagali sedmič zapored ali bodo Italijani končali njihov niz? Člani HDD Sij Acroni Jesenice bodo prav tako gostovali pri zahodnih sosedih, in sicer pri Gardeni. Četrtek prinaša tudi predarlski derbi med Lustenauom in Feldkirchom.

Ljubljančani so se z današnjim tekmecem srečali že konec septembra. Italijani so v Tivoliju povedli z 2:0, nato pa so zmaji s tremi zadetki v zadnji tretjini priredili preobrat in prišli do tesne zmage. Bodo nasmejani tudi po tekmi pri Rittnu, kjer bodo poskušali zmagati sedmič zapored? Olimpija bi tudi v primeru poraza ostala na prvem mestu, saj gostitelji za njo zaostajajo štiri točke.

Jeseničani gostujejo pri sosedu na lestvici, Gardeni, ki ima isto število točk kot oni, a tudi tekmo več. Moštvi sta se sredi oktobra pomerili v Podmežakli, zmago z 2:1 so odpeljali Italijani. Kako bo tokrat?

Jeseničani gostujejo pri Gardeni. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Železarji bodo po današnjem obračunu tudi v soboto gostovali v Italiji, pri Vipitenu, Olimpija pa bo v soboto ob 17.30 gostila drugo ekipo Dunaja.

Alpska liga, 2. januar

Lestvica

1. HK SŽ Olimpija 26 tekem – 61 točk

2. Ritten 26 – 57

3. Val Pusteria 26 – 56

4. Lustenau 26 – 50

5. Cortina 25 - 44

6. Asiago 26 - 44

.......................................

7. Fassa 25 – 43

8. Feldkirch 25 – 43

9. Vipiteno 26 - 42

10. Red Bull Salzburg II 27 - 40

11. Zell am See 26 – 39

12. HDD Sij Acroni Jesenice 25 – 36

13. Gardena 26 – 36

14. Kitzbuhel 26 – 31

15. Bregenzerwald 26 – 26

16. KAC II 26 – 25

17. Vienna Capitals II 26 – 20

18. Black Wings Linz 25 – 3

