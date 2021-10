Jeseničani, spodbujeni z zmago na derbiju, po podaljšanje zmagovitega niza

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice, ki so v torek v domači dvorani s 3:0 premagali favoriziranega večnega rivala iz Ljubljane, bodo zvečer v Zell am Seeju napadli deseto zaporedno zmago. Polarni medvedi so po devetih tekmah na osmem mestu, za vodilnimi železarji s tekmo manj zaostajajo 13 točk.