Celjani presenetili vodilne, Jeseničani do visoke zmage v Italiji

Hokejisti HK RST-Pellet Celje so na zahtevnem gostovanju po kazenskih strelih s 6:5 premagali vodilno ekipo Alpske lige Zell am See. Avstrijsko moštvo s trenerske klopi vodi nekdanji slovenski hokejist Marcel Rodman, njegova zasedba pa je danes ostala brez osme zaporedne zmage. Drugi slovenski predstavnik v Alpski ligi HDD Sij Acroni Jesenice se je po porazu s prvakom Rittnom vrnil na zmagovita pota na gostovanju pri Gardeni (6:2).

Hokejisti Pellet Celja so na tekmi alpske lige poskrbeli za presenečenje. V gosteh so po kazenskih strelih s 6:5 (1:2, 4:2, 0:1; 1:0) ugnali vodilno ekipo lige Zel am See. Za Celjane je bila to šesta zmaga v sezoni, tretja po podaljšku, z njo pa si še niso popravili uvrstitve na lestvici, trenutno s 16 točkami zasedajo deveto mesto. Zell am See vodi s 26 točkami.

Celjani so tekmo začeli nekoliko sramežljivo, domači so izkoristili premoč in povedli s 3:1, strelec edinega zadetka v prvi tretjini za slovensko ekipo je bil Rožle Bohinc. A po tem zaostanku so gosti zaigrali odlično, povsem so zagospodarili na igrišču, dosegli tri zaporedne gole, strelci so bili Nik Širovnik, Gal Sodja Zalokar ter Ahmet Jakupović. Po vnovičnem izenačenju je Nik Grahut poskrbel, da so gosti v zadnjo tretjino vstopili s prednostjo.

Zadržali je niso, tako da sta morali ekipi igrati podaljšek. V njem golov ni bilo, kazenske strele pa je odločil gol Bohdana Panasenka.

Nova visoka zmaga Sij Acroni Jesenic

Hokejisti Sij Acroni Jesenic so vknjižili novo zmago v alpski ligi. Na gostovanju v Val Gardeni so domače premagali s 6:2 (1:0, 2:0, 3:2), z osmo zmago na deseti tekmi pa so se prebili na četrto mesto prvenstvene razpredelnice.

Dve točki zaostajajo za tretjeuvrščenim Siskom, Zel am See in Kitzbühel pa sta pred njimi predvsem zaradi več odigranih tekem.

Po prvih dveh tretjinah so slovenski podprvaki vodili s 3:0, gole so dosegli Tjaš Lesničar, Maks Selan in Luc Slivnik, veliko zaslug za prepričljivo vodstvo pa je imel tudi vratar Bor Glavič. Ko sta David Baloh in Lesničar na začetku zadnjega dela povišala vodstvo na 5:0, je bilo že dokončno jasno, da bo zmaga odšla na Jesenice, za katere je nato gol za 6:1 dosegel še Jakob Pečnik.

