Prvaki v Podmežakli premočni za Jeseničane

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so po sobotni zmagi nad Kitzbuhlom danes v Podmežakli gostili aktualnega prvaka Alpske lige Ritten in izgubili z 1:3. Ekipi sta se srečali že pred dobrim tednom dni, takrat na odločilni tekmi za napredovanje v tretji krog celinskega pokala, in tudi takrat so zmagali Italijani (3:5). Jeseničani so se morali tokrat znajti tako brez poškodovanega Jaše Jenka kot najboljšega strelca Ollija Valtole.