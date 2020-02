Jeseničani upajo, da jim bo hokejski bog naklonjen

Na sporedu je zadnji krog rednega dela Alpske lige, po katerem se bo šest najboljših moštev že uvrstilo v četrtfinale. Ostalih 12 se bo v dveh ločenih skupinah udarilo za dve preostali četrtfinalni vstopnici. Medtem ko so si hokejisti HK SŽ Olimpija že zagotovili napredovanje, si ga člani HDD Sij Acroni Jesenice lahko danes. Za to morajo premagati Bregenzerwald (tekma se bo v Podmežakli začela ob 19. uri), pri tem pa jim mora iti na roke še rezultat katerega od neposrednih tekmecev.

Pred hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice – klubu se je v vlogi športnega direktorja in generalnega sekretarja pridružil Marcel Rodman - je izjemno pomembna zadnja tekma rednega dela.

Pred domačimi gledalci se bodo poskušali zavihteti med prvo šesterico, ki si po rednem delu že zagotovi končnico. To so si že priigrali člani HK SŽ Olimpija, Ritten in Pustertal, odprta pa so še tri mesta. Železarji so trenutno sedmi, na obračun z Bregenzerwaldom pa se podajajo s popotnico devetih zaporednih zmag v Alpski ligi.

Za tri mesta med šesterico se bori še pet preostalih moštev, Jeseničani pa niso odvisni le od sebe, tako da bodo pogledovali tudi proti nekaterim preostalim tekmam.

Trener Mitja Šivic upa, da jim bo hokejski bog naklonjen. Foto: Grega Valančič / Sportida

"V soboto si želimo biti uspešni, gremo po zmago, po končnico. Ta tekma bo super izkušnja za vse fante. Moramo biti osredotočeni le nase, vzeti moramo tri točke. Velikokrat pravim, da obstaja hokejski bog, zaslužimo si, da bi bili zraven. Imamo tako serijo, da je treba stvari končati, kot se spodobi. Upam na najbolje," je pred večernim srečanjem dejal glavni trener železarjev Mitja Šivic.

V pričakovanju plišastega dežja Na Jesenicah bo sobotna tekma dobrodelne narave. Priredili bodo tako imenovani "teddy bear toss", dogodek, ob katerem obiskovalci s seboj prinesejo čiste plišaste igrače vseh oblik in velikosti, ki jih ob prvem zadetku domače ekipe vržejo na led. Zbrane igrače – lani jih je bilo približno 400 – jeseniški hokejisti predajo pediatričnemu oddelku SB Jesenice.

Olimpija pri Zell am Seeju

Hokejisti HK SŽ Olimpija, ki so si že zagotovili prvo mesto po rednem delu in s tem štiri bonus točke, bodo redni del končali na gostovanju pri Zell am Seeju.

Hokejisti HK SŽ Olimpija, ki so si že zagotovili končnico in štiri bonus točke za drugi del tekmovanja, redni del končujejo v Avstriji. Foto: Grega Valančič/Sportida

V drugi del po dve preostali vstopnici

Po koncu rednega dela sledi drugi del tekmovanja:

- Moštva na mestih med 1 in 6, ki si bodo že zagotovila končnico, se bodo za razvrstitev med seboj udarila na desetih tekmah (vsak bo igral z vsakim doma in v gosteh). Prvi bo v drugi del odnesel 4 bonus točke, drugi 3, tretji 2 in četrti eno. Po dodatnih desetih tekmah drugega dela si bodo prva tri moštva sama izbrala četrtfinalnega nasprotnika.

- Moštva na mestih med 7 in 18 se bodo v drugem delu potegovala za dve preostali četrtfinalni vstopnici. Tekmovanje bo potekalo v dveh skupinah: lihi (7., 9., 11., 13., 15., 17.) in sodi (8., 10., 12., 14., 16., 18.). Moštva v vsaki skupini se bodo med seboj udarila na desetih tekmah (vsak bo igral z vsakim doma in v gosteh). Prvi v vsaki skupini (7. in 8.) bo v drugi del prenesel 4 bonus točke, drugi (9. in 10.) tri, tretji (11. in 12.) dve, četrti (13. in 14.) pa eno. Četrtfinale si bo zagotovil le zmagovalec vsake skupine.

Alpska liga, 1. februar

Lestvica

1. HK SŽ Olimpija* 33 tekem – 79 točk / (4 točke)

2. Ritten* 33 – 72 / (3)

3. Val Pusteria* 33 – 72 / (2)

4. Cortina 33 – 59 / (1)

5. Fassa 33 – 58

6. Asiago 33 – 57

.......................................

7. HDD Sij Acroni Jesenice 33 – 57 / (4)

8. Feldkirch 33 – 57 / (4)

9. Lustenau 33 – 55 / (3)

10. Vipiteno 33 – 54 / (3)

11. Red Bull Salzburg II 33 – 51 / (2)

12. Zell am See 33 – 47 / (2)

13. Gardena 33 – 45 / (1)

14. Kitzbuhel 33 – 39 / (1)

15. KAC II 33 – 32

16. Bregenzerwald 33 – 29

17. Vienna Capitals II 33 – 25

18. Black Wings Linz 33 – 3 *v četrtfinalu ()- v oklepaju so bonus točke, ki jih ekipa prenese v drugi del tekmovanja

