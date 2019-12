Ženski štafeti nov rekord in sedmo mesto, Vozlova 13.

Neža Klančar, Katja Fain, Janja Šegel in Tjaša Pintar so osvojile sedmo mesto.

Slovenska ženska štafeta na 4 x 50 m prosto je na evropskem prvenstvu v Glasgowu osvojila sedmo mesto. Neža Klančar, Katja Fain, Janja Šegel in Tjaša Pintar pa so ob tem z 1:38,96 še enkrat izboljšale tudi slovenski rekord. Zjutraj so dosegle izid 1:39,05.

Po odmevnem jutranjem nastopu, ko so Slovenke šokirale Italijanke in Švedinje, je bilo v finalu jasno, da je boj za najvišja mesta nerealen. Osnovni cilj je bil dosežen že zjutraj, ko so plavalke potrdile, da so del evropskega vrha. Popoldan je bil izziv nov rekord, kar je slovenska "štiriperesna deteljica" tudi uresničila. Klančarjeva je ob tem v prvi predaji še enkrat potrdila tudi lasten slovenski rekord na 50 m prosto - 24,62.

V razburljivem finalu so si prvo mesto razdelile Francozinje in Nizozemke, samo tri stotinke sekunde so zaostale bronaste Danke. Slovenke so bile blizu tekmicam do polovice, nato pa je večina ekip vendarle pridobila prednost. Nemke so v žaru borbe z menjavo tako pohitele, da so bile na koncu diskvalificirane.

"Super je, da smo si tudi ekipno priborile finale. To nas vse dvigne, saj plavamo štiri in vse to nas še bolj poveže, še bolj se skoncentriramo, ker plavamo druga za drugo. Res je super. Sicer pa smo prišle po državni rekord, ga popoldan še izboljšale in s finalom izpolnile vse cilje," je po tekmi povedala Fainova.

Obakrat je breme zadnje predaje nosila Pintarjeva, študentka univerze Tennessee. "V ZDA plavamo veliko štafet. Prav rada plavam zadnja, saj je to tudi pomembna vloga. Vesela sem, da sem v Glasgowu dobila priložnost in skušala sem jo maksimalno izkoristiti," se je radovljiška olimpijka zahvalila tudi selektorju Gorazdu Podržavniku, da jo je povabil v ekipo. Svoje je Pintarjeva naredila že zjutraj, ko je z izjemnim nastopom iz finala izločila Italijanke, razlika je bila na koncu dve stotinki sekunde v slovensko korist.

Šegelova zjutraj predaje ni izvedla najboljše, popoldan je bila dobro desetinko sekunde hitrejša. "Malo več bi morale potrenirati predaje. To nam manjka. Osebno pa sem zelo vesela tega dosežka, zadovoljna pa sem tudi s svojim plavanjem. Nisem povsem specialistka za 50-metrsko razdaljo, zato me je bilo kar malo strah in veselje je zdaj še večje."

Klančarjeva pa je po majhnem razočaranju na 100-metrski razdalji, kjer si je želela boljši dosežek, z rekordoma na 50 prosto kar dvakrat dobila potrdilo, da so bili treningi uspešni in da je hitrost prava in da jo čakata še dva napeta dneva. "S tem rezultatom enostavno moram biti zelo zadovoljna. Svoje za rekord pa so popoldan dodale še ostale. Zdaj si tudi na posamični tekmi želim polfinale. S svojim dosežkom sem na meji in upam, da se stotinke še enkrat obrnejo nam v prid."

Vozlova 13.

Tjaša Vozel je v polfinalu na 100 m prsno osvojila 13. mesto. Dopoldan je z 1:05,69 dosegla nov slovenski rekord, popoldan pa je bila 22 stotink sekunde počasnejša in še drugič v karieri to razdaljo preplavala pod 1:06 minute. Od finala je bila oddaljena pol sekunde.

"Upala sem, da bo tako kot zjutraj, oziroma kakšno stotinko hitreje, kar se ni povsem izšlo. A tudi ta dosežek je bil zelo dober. Res pa je, da mi nekaj hitrosti manjka za res vrhunski dosežek na 100 m prsno, saj sem se posvetila 200-metrski razdalji in tega nisem natrenirala," je povedala olimpijka iz Ria 2016 ter potarnala, da je imela drobne težave tudi na startu, saj zaradi nedavne poškodbe kolena ni dovolj vadila skoka.

Samo plavanje je bilo podobno jutranjemu, tudi polfinalni dosežek ne bi bil slabši, če se Vozlova pri zadnjem zavesljaju ne bi zapeljala v cilj, za točen finiš pa je imel preveč prostora, kar je bila posledica drobnih napak v vodi. "V borbi s tekmicami sem dvignila frekvenco. Žal sem malo izgubila zavesljaj in nato podrobila. Tudi to moram še popraviti. A moj izziv je tekma na 200-metrski razdalji in oba današnja nastopa sta zelo dober obet za nedeljsko tekmo. Tudi tam mislim, da bom lahko hitro začela in držala hitrost tudi na drugi polovici," je še povedala Vozlova, ki se ji je finale izmuznil za pol sekunde.

Razdelili devet kompletov kolajn

Prireditelji so razdelili devet kompletov kolajn. Na 100 m prosto je evropsko smetano presenetila 18-letna Britanka Freya Anderson, ki je dodobra ogrela tudi občinstvo na tribunah bazena Tollcross. Dobro znana Fratelli d'Italia je zadonela ob zmagi Margherite Panziera na 200 m hrbtno, ki je na isti razdalji v tem bazenu, takrat v 50-metrskem, zmagala že lani na EP.

Grk Andreas Vazaios je nato ob zmagi na 200 m mešano z 1:50,85 dosegel tudi nov evropski rekord in srebro iz Koebenhavna 2017 spremenil v zlato. Zablestel je tudi Belorus Ilija Šimanovič, ki je v polfinalu na 100 m prsno s 55,89 dosegel nov evropski rekord in napovedal sobotno zmago.

Drugi naslov evropske prvakinje v Glasgowu si je po pričakovanju priplavala Madžarka Katinka Hosszu, ki je zmagi na 400 m mešano dodala še zlato na 200 m delfin, nekaj kasneje je na najvišjo stopničko zmagovalnega odra stopila še na 100 m mešano.

Devetnajstletni ruski evropski rekorder Kliment Kolesnikov je ubranil naslov na 100 m hrbtno. Svetovni rekorder Gregorio Paltrinieri je na tekmi na 1500 m prosto poskrbel, da je italijanska trobojnica še drugič v istem večeru plapolala najvišje v bazenu. Rus Vladimir Morozov je zlatu na 50 m prsno dodal evropski naslov na 50 m prosto.

