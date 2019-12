Odrovi peto mesto v Evropi, v Glasgowu dva slovenska rekorda

Odrova je na Škotskem pokazala doslej najbolj prepričljivo plavanje v manjšem bazenu in izkoristila dvoboj z Rusinjo Anastazijo Kirpičnikovo in Nemko Leo Boy, ki sta plavali na progah ob njej. Po zadržanem začetku je plavalka ravenskega Fužinarja najprej ujela Rusinjo, skupaj sta prehiteli Nemko in se vse do cilja borili za boljše mesto ter se bližali tekmicam v ospredju.

Obe, Rusinja je bila na koncu četrta, tri stotinke sekunde pred Odrovo, sta za bronasto Italijanko Martino Rito Caramignoli in kolajno zaostali vsega 1,4 sekunde. V boju za zlato je Italijanki Simoni Quadarelli uspelo odgovoriti na napad Madžarke Ajne Kesely.

"Res, res dobra napoved za letno sezono"

"Zelo, zelo sem zadovoljna z državnim rekordom. To je bil eden od ciljev, saj ta rekord ni bil v moji lasti. Obenem je ta izid res, res dobra napoved za letno sezono, saj mi 25-metrski bazeni ne ležijo tako," je bila Odrova po finalu z mislimi že pri olimpijskih igrah v Tokiu.

Nato je za novinarje vendarle podoživela še finalno tekmo. "Tekmo sem res dobro izpeljala. Na prvih 50 metrih se nisem preveč zagnala in vključila nog, saj bi se iztrošila. Nato sta me plavalki na sosednjih progah vlekli naprej do polovice, takrat pa sem začela napadati. Ko sem potem počasi videla še tekmovalko na peti progi, mi je bilo jasno, da bo današnji izid res dober."

V Glasgowu Odrovo čaka še nastop na 400-metrski razdalji. "Na tem prvenstvu pač ni tekme na 1500 m prosto. Želja na 400 m prosto pa bo v prvi vrsti osebni rekord," je zaključila koroška olimpijka, ki je bila na današnji tekmi na obratu na 400 metrih od osebnega rekord oddaljena le šest desetink sekunde.

Neža Klančar je v polfinale napredovala po odpovedi Madžarke Zsuzsanne Jakabos, priložnost pa odlično izkoristila.

Dobro izkoristila popravni izpit

Neža Klančar je dobro izkoristila popravni izpit na 100 m mešano. Potem ko je dopoldan z 1:01,17 zgrešila polfinale za eno mesto in sedem stotink, je dobila še eno priložnost, ko je polfinale odpovedala Madžarka Zsuzsanna Jakabos. Tekmo je končala na 13. mestu z novim slovenskim rekordom 1:00,51 sekunde in skoraj tri desetinke sekunde boljšim dosežkom od starega rekorda Radovljičanke Tjaše Pintar s prvenstva pred dvema letoma na Danskem.

"V polfinalu je na evropskem prvenstvu lepo nastopati. Temu sem dodala osebni in državni rekord, kar je seveda super, posebej po jutranjem razočaranju. Povsem še nisem tam, kjer si želim biti, saj sem na treningih res garala, je pa z državnim rekordom lažje za naslednje dni," je bila po hitrem plavanju popoldan vendarle zadovoljna mlada Ljubljančanka, ki si je več želela predvsem na 100 m prosto.

V petek še trije slovenski nastopi

V petek bo imela Slovenija v bazenu Tollcross tri nastope. Peter John Stevens in Tjaša Vozel bosta tekmovala na 100 m prsno, predstavila pa se bo tudi ženska štafeta na 4 x 50 m prosto v postavi Tjaša Pintar, Neža Klančar, Janja Šegel in Katja Fain.

Prireditelji so danes razdelili še sedem kompletov kolajn. Na 200 m prosto je Litovec Danas Rapsys osvojil še drugo zlato po sredinem slavju na 400-metrski razdalji. Začel je zadržano, bil na polovici tekme šele peti, v drugem delu pa potrdil svojo premoč in potrdil naslov z zadnjega prvenstva. Podobno je bilo z Nizozemcem Arnom Kammingo, bronastim na 50 m prsno, ki je bil na 200-metrski razdalji peti še po 150 metrih, nato pa se je poigral s tekmeci.

Na 400 m mešano si je prvo zlato odličje na velikih tekmovanjih priplaval Britanec Max Litchfield. Nizozemska himna je zadonela ob zmagi Kire Touissant na 100 m hrbtno. Nemec Marius Kusch je dobil tekmo na 100 m delfin, francoska trobojnica je zaplapolala ob zmagi Melanie Henique na 50 m delfin, mešano moško-žensko štafeto pa je s svetovnim rekordom 1:36,22 dobila Rusija.

