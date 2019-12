Fainovi finale na 400 m mešano, Stevens polfinalist na 50 m prsno

Uspešno je nalogo opravil tudi triglavan Peter John Stevens, ki je kljub številnim drobnim napakam na 50 m prsno dosegel osmi izid 26,52 in se zanesljivo uvrstil v večerni polfinale.

"Jutranji nastop je mimo in mislim, da imam še celo sekundo naskoka za zvečer. Slab sem bil predvsem na obratu, a led je prebit. Prvi start je najtežji in vesel sem polfinala, saj mi je lani na svetovnem prvenstvu spodletelo. Pred mano sta še dva starta in videli bomo, kako se bo na koncu izšlo," je po tekmi povedal Stevens in posredno nakazal, da je prepričan tudi o uvrstitvi v finale.

Foto: Sportida

Martin Bau poskrbel za veliko presenečenje

Za prvovrstno presenečenje je poskrbel Mariborčan Martin Bau, ki se je poleti iz triatlona vrnil v plavanje, v Glasgowu pa je s 3:41,98 dosegel nov slovenski rekord na 400 m prosto. Obenem je bil osmoljenec prvenstva, saj je dosegel rezultat, ki je doslej vedno zadostoval za finale, tokrat pa je v izredni gostoti izidov zasedel 11. mesto. Zmanjkale so mu tri desetinke sekunde.

"Super se počutim v vodi že vse od poletja. Vnovič delam s staro trenerko Majo, osebno pa mislim, da sem izid dosegel predvsem zato, ker sem fizično močnejši kot pred štirimi leti, ko sem ga plaval nazadnje. Vmes sem v zadnjih treh letih menjal okolje, spreminjal neke zadeve, a se ni izšlo, kot sem si želel. Vesel sem se, da sem se vrnil na ta način in da v plavanju spet uživam," je bil vesel Bau, ki si je želel najmanj najboljši izid po olimpijskih igrah v Riu, češnja na tortici je bil državni rekord.

Foto: Vid Ponikvar

Tjaša Pintar plavala osebni rekord

Že začetek v slovenskem taboru je bil zelo prepričljiv. Tjaša Pintar je z osebnim rekordom 31,07 na 50 m prsno začela nastope in bila 26., Tjaša Vozel je bila v isti disciplini nato z najboljšim letošnjim dosežkom 31,26 31.

"Že na zadnji univerzitetni tekmi v Tennesseeju sem bila zelo hitra, zato sem bila povabila v reprezentanco še kako vesela. Led je prebit, z osebnim rekordom sem zelo zadovoljna, seveda pa sem si želela tudi dosežek pod 31 sekundami," je povedala Pintarjeva, ki je selektorju Gorazdu Podržavniku z zmago v internem slovenskem dvoboju sporočila, da je nared tudi za nastop v mešani štafeti.

"Na 50-metrski razdalji letos nimam tistega pravega zavesljaja za sprint. Vseeno pa sem zelo zadovoljna. Bila sem najhitrejša letos, kar je lep obet za 100- in predvsem za nedeljsko 200-metrsko razdaljo," je bila vesela tudi Vozlova.

Ravenska olimpijka Janja Šegel je bila na 100 m hrbtno z 1:00,41 25.