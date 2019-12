Najbližje odličju Stevens, ki ga mikajo rekordi

Najbližje odličju je nedvomno Peter John Stevens iz kranjskega Triglava, ki je Sloveniji lani v istem objektu, a takrat v 50-metrskem bazenu, priplaval jubilejno 100. odličje z velikih tekmovanj. Njegova paradna disciplina ostaja 50 metrov prsno.

"Zdaj sem v Evropi in pot me ni tako utrudila kot vsa leta pred tem iz ZDA. Zelo sem samozavesten, a 50-metrska razdalja je vedno loterija in lani na SP se nisem uvrstil niti v polfinale. Tokrat pa mislim, da lahko konkuriram za stopničke," je prepričan 24-letni Stevens, ki je sezono do zdaj namenil nastopom v novoustanovljeni profesionalni ligi ISL, kjer je počasi stopnjeval izide. "Upam, da je pripravljenost prava, da po nekaj letih spet dosežem osebne rekord na 50 in 100 metrov prsno."

Tjaša Oder: Prvi cilj finale

Tjaša Oder se želi iz Glasgowa vrniti v domovino z novim osebnim rekordom. Foto: Peter Podobnik/Sportida Veliko izkušenj ima tudi Ravenčanka Tjaša Oder, ki je na Škotsko pripotovala neposredno z višinskih priprav v Erzurumu v Turčiji. Že v uvodu jo čaka paradna 800-metrska razdalja. Morda ji v Glasgowu uspe nadoknaditi zamujeno z lanskega EP, ko je bila četrta.

"Želim si osebni rekord in upam, da bom odplavala, kot je treba, predvsem pa, da bom dobro delala obrate. V 25-metrskem bazenu nisem plavala že leto in pol, zato je zame prvi cilj finale, potem pa bomo videli, kam lahko posežem," je pred treningom na Škotskem povedala Korošica.

Katja Fain gre na vse že na 400 metrov mešano

Katja Fain je v igri za nastopa v dveh finalih. Foto: Peter Podobnik/Sportida Kar dvakrat bo za finale plavala mlada Mariborčanka Katja Fain. Glede na prijavljene rezultate je v boju za finale tako na 400 metrov mešano kot tudi na 800 metrov prosto. Gre za najbrž najtežji plavalni disciplini, ki ju bo morala preplavati z le kratkim premorom.

"Dobro trenira. Že na 400 metrov mešano bo šla Katja na vse, potem pa bomo videli, koliko moči bo še ostalo," je taktiko razložila njena trenerka Metka Sparavec, ki si seveda želi dva vrhunska nastopa.

Skupaj je prvi dan prijavljenih kar devet slovenskih štartov. Tjaša Vozel iz kranjske Zvezde bo na 50 metrov prsno bolj preizkušala bazen in lastno hitrost, saj jo najpomembnejši nastop na 200 metrov prsno čaka v nedeljo. Na 50 metrov prsno se bo predstavila tudi Tjaša Pintar, ki po dolgi poti iz ameriškega Tennesseeja potrebuje štart za sprostitev, njena glavna naloga pa bo čim boljši nastop v štafeti 4 x 50 metrov prosto, kjer Slovenke v primeru dobrih predaj merijo na slovenski rekord in celo na finale.

Izkušeni Mariborčan Martin Bau se je poleti iz triatlona vrnil v plavanje in Glasgow je zanj predvsem pomembna tekma za leto 2020, na zadnjem nastopu pred desetimi dnevi v Kranju pa je potrdil, da je zelo blizu osebnim rekordom.

Martin Bau se je iz triatlona vrnil v bazene. Foto: Sportida

Mlada Daša Tušek iz Fužinarja na 800 metrov prosto in plavalec Ljubljane Primož Pavletič Šenica na 200 metrov hrbtno pa sta debitanta v članski reprezentanci. Njuna želja so osebni rekordi, a v Glasgowu bosta oba nabirala predvsem pomembne izkušnje.

Prvi dan bosta tako prosti le Neža Klančar in Janja Šegel, ki ju v četrtek nato čaka 100 metrov v prostem slogu.

Prvi dan bodo prireditelji razdelili kolajne na 50 metrov prsno za moške in ženske, 400 metrov prosto za moške in 400 metrov mešano za ženske, na 200 metrov hrbtno za moške ter v moški štafeti na 4 x 50 metrov prosto.