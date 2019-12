Slovenski plavalci si na Škotskem želijo v finale

Plavalna reprezentanca je pred novim izzivom - evropskim prvenstvom v 25-metrskih bazenih, ki ga bo od srede do nedelje gostil Glasgow. Ta je Slovencem ostal v dobrem spominu, saj je Peter John Stevens lani na evropskem prvenstvu v 50-metrskih bazenih tam osvojil jubilejno 100. slovensko odličje na velikih tekmovanjih. Tokratni izziv so finali.

Selektor Gorazd Podržavnik pred EP kot obvezni cilj ni izpostavil kolajne, saj, kot pravi, ne želi izvajati pritiska na pretežno mlade plavalce. Osnovni cilj so uvrstitve do 16. mesta, čeprav je ekipi pridružil tudi nekatere plavalce, ki bodo na tekmi iskali le stik z evropskim vrhom, več pa naj bi pokazali na naslednjem druženju evropske elite prihodnje leto v Budimpešti.

Kandidata za visoka mesta sta predvsem Stevens s šestim prijavljenim izidom na 50 metrov prsno ter mlada Katja Fain s šestim dosežkom na 800 metrov prosto in sedmima na 400 metrov mešano in 200 metrov prosto ter osmim na 400 metrov prosto.

Blizu finalu je z devetim prijavljenim dosežkom na 200 metrov prsno tudi Tjaša Vozel. Blizu finalu sta tudi obe ženski štafeti na 4 x 50 metrov prosto in 4 x 50 metrov mešano.

Izkupiček naj bi bil boljši od Köbenhavna 2017, ko so Sloveniji uvrstitev med osmerico priplavali Stevens na 50 metrov prsno, Fainova in Tjaša Oder pa na 800 metrov prosto.

Foto: Peter Podobnik/Sportida

Stevensova pripravljenost ostaja uganka

Stevens letos nastopa v novem profesionalnem tekmovanju ISL in njegova pripravljenost je kljub nekaterim dobrim izidom še naprej uganka. A tudi 13. prijavljen izid na 100 metrov prsno priča o tem, da je tekmovalec kranjskega Triglava treniral dobro.

Vozlovi samozavest vlivajo oktobrski državni rekordi na 200 metrov prsno ter zmaga na svetovnem pokalu v Budimpešti, Fainova si je pred pred slabim mesecem dni v Dohi priplavala prve stopničke v svetovnem pokalu. Na 800 metrov prosto si dober dosežek želi tudi izkušena Tjaša Oder, ki je v Dohi stala na najvišji stopnički zmagovalnega odra, pred tem pa osvojila kolajno na vojaškem svetovnem prvenstvu na Kitajskem. Z obilo sreče se Slovenija lahko približa novemu odličju, ki ga je na tovrstnem tekmovanju nazadnje leta 2015 v Netanyji osvojil Damir Dugonjić.

Vsaj med najboljših 16 si želita tudi najhitrejša Slovenka na 50 in 100 metrov prosto Neža Klančar in ravenska olimpijka Janja Šegel. Prva je jeseni že izstopala s slovenskimi rekordi, obenem pa je bila leta 2017 že polfinalistka EP. To je bila tudi Pintarjeva, ki je tokrat priložnost dobila predvsem zaradi štafete, a vsaj na 100 metrov mešano tudi ona ob osebnem rekordu kandidira za popoldanski nastop.

Novinca v izbrani vrsti sta Primož Pavletič Šenica in Daša Tušek, ki bosta predvsem nabirala izkušnje. Tekma pa je testna tudi za Martina Baua, polfinalista zadnjega EP, ki se je lani preizkusil v triatlonu, poleti pa se je vrnil v plavanje.

Med tujimi zvezdniki so prijavljeni tako rekoč vsi najboljši na čelu z Madžarko Katinko Hosszu, Italijani Federico Pellegrini, Simono Quadarello in Gregoriom Paltrnierijem, Ukrajincem Mihajlom Romančukom, Rusoma Vladimirjem Morozovom in Klimentom Kolesnikovom, Francozom Florentom Manaudoujem, Nemcem Marcom Kochom, Latvijcem Danasom Rapsysom, Poljakom Radoslawom Kaweckim in Nizozemko Femke Heemskerk.

Med najboljšimi je opazen le nenastop Britanca Adama Peatyja.