Zelko na SP v Barceloni po petih regatah 34.

Med 135 tekmovalci iz 44 držav slovenske barve zastopa tudi mladi Liam Orel, ki je na 120. mestu z 203 točkami (54., 51. in 52.).

Danes je bil na SP šele drugi tekmovalni dan jadranja. Zaradi pomanjkanja vetra niso tekmovali že v petek, ko se bi moralo prvenstvo začeti, ter v nedeljo. Edini regati so opravili v soboto, ko je bil Zelko na skupnem 35. mestu po 16. in 22. mestu v prvih dveh kvalifikacijskih plovih.

"Še en dolg tekmovalni dan je za nami. Zjutraj smo opravili dva plova, po mojem na žalost drugi ni bil regularen. Na koncu smo imeli le en ali dva vozla hitrosti vetra in smo komaj prišli do cilja. Potem so nas poslali na obalo. Popoldne smo končali tretje regato, v kateri je bila nekoliko favorizirana desna stran. Prevečkrat sem obračal na levo in tako izgubljal stik z najboljšimi ter se reševal v nadaljevanju. Imel sem enega najslabših startov in to bom moral popraviti. Čakata nas še dva tekmovalna dneva in upam, da bomo opravili še šest plovov," je povedal Zelko.

Vodi Britanec Michael Beckett z 12 točkami, po 4. in 2. mestu prvi dan jadranja je bil še 20. in dvakrat tretji. Beckett je v bolgarski Varni letos že osvojil naslov evropskega prvaka, Zelko je bil tedaj 20.

SP se bo končalo 10. novembra.

