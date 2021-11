Jadralci v Barceloni prestavili uvod v SP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Žan Luka Zelko in druščina so danes morju pred Barcelono zaradi brezvetrja ostali brez uvoda v svetovno prvenstvo.

Foto: Uroš Kekuš Kleva

Mariborčan Žan Luka Zelko in druščina so danes morju pred Barcelono zaradi brezvetrja ostali brez uvoda v svetovno prvenstvo v jadralnem razredu ilca 7 (nekdanji laser). Poleg udeleženca letošnjih olimpijskih iger Tokio 2020 slovenske barve med 139 tekmovalci iz 44 držav zastopa tudi mladi Liam Orel. Prvenstvo se bo končalo 10. novembra.

Organizatorji so sprva načrtovali tri tekmovalne dneve s po dvema kvalifikacijskima plovoma, najmanj štirje pa so potrebni za nadaljevanje v tridnevnem finalnem delu. Že vnaprej pa je bilo jasno, da so novembra v katalonski prestolnici zelo raznolike vremenske razmere, zato bo potrebno morebitno prilagajanje.

To bo že drugo veliko tekmovanje v novem olimpijskem ciklu z vrhuncem na igrah v Parizu leta 2024. Oktobra v Varni je bil Zelko na evropskem prvenstvu v kvalifikacijah drugi. Tako izvrstnega nastopa mu v finalu ni uspelo ponoviti, a je z 20. mestom na koncu dosegel svojo najboljšo uvrstitev na prvenstvih stare celine.