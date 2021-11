Mariborčan Zelko v Barceloni po prvem tekmovalnem dnevu SP 35.

Med 135 tekmovalci iz 44 držav slovenske barve zastopa tudi mladi Liam Orel, ki je na 124. mestu s 113 točkami (62. in 51.).

"Dolg dan je za nami. Zjutraj smo odjadrali en plov po vetru iz obale, ki se je zelo obračal. Potem so nas poslali na obalo in smo čakali uro in pol. Kot je bilo napovedano, je zapihal severovzhodnik, tudi prek 15 vozlov so namerili, kar je bilo super. V prvem plovu sem slabo startal in sem izvlekel 16. mesto. V drugem sem v prvi 'orci' izbral napačno stran na regatnem polju in potem med regato pridobival mesta," je pojasnil Zalko

Povedal je, da je z nekaterimi segmenti današnjega nastopa zadovoljen. "Lahko pa še veliko izboljšam in nadgradim. Jutri imamo napovedane še tri kvalifikacijske plove. Vremenska napoved ni najbolj obetavna. Upam, da bomo izpeljali vsaj dve regati in s tem končali kvalifikacijski del ter se naslednje tri dni posvetili finalnemu delu SP," je dodal Zelko.

Vodi Britanec Elliot Hanson s tremi točkami po drugem mestu in zmagi. Sedemindvajsetletni Hanson je leta 2020 osvojil naslov evropskega prvaka, na letošnjih olimpijskih igrah v Tokiu je bil 12.

V petek bi sicer že morali tekmovati, vendar so zaradi brezvetrja ostali na kopnem. Prvenstvo se bo končalo 10. novembra.

