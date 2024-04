Razkritje velikega števila pozitivnih dopinških testov med vrhunskimi kitajskimi plavalci povzroča razburjenje v športnem svetu. Svetovna protidopinška agencija (Wada) brani svojo opustitev sankcij in je obenem v odgovor medijem navedla, da ni dovolj dokazov za uvedbo novih preiskav.

Wada je konec prejšnjega tedna potrdila poročila, da je bilo 23 kitajskih plavalcev pozitivnih na dopinškem testu zaradi uživanja prepovedanega zdravila trimetazidin (TMZ), ki ga je mogoče najti v zdravilih za srce. To se je zgodilo nekaj mesecev pred začetkom olimpijskih iger v Tokiu leta 2021. Wada je nato sprejela ugotovitve Kitajske, da se je to zgodilo zaradi kontaminacije.

"Agencija ostaja zavezana rezultatom svoje znanstvene preiskave in pravnim odločitvam v tem primeru," je danes sporočila ponovno navedla Wada in dodala: "Vse obtožbe v zadevi so bile ustrezno preučene."

Poročila medijev so že pred tem vzbudila dvome o vlogi Wade in kitajske protidopinške agencije v boju proti goljufijam v športu. Po raziskavi nemške medijske hiše ARD, New York Timesa ter po poročilu avstralskega časopisa Daily Telegraph so se ponovno odprla vprašanja o tem primeru iz leta 2021.

Tudi zato, ker je Kitajska 30-članska plavalna reprezentanca na igrah v Tokiu osvojila šest medalj, od tega tri zlate.

Po pregledu dokumentacije ARD je Wada ponovno zagotovila, da ni razloga za izpodbijanje ugotovitev kitajskih oblasti. Ugotovili so, da so bili pozitivni dopinški testi posledica kontaminacije v hotelski kuhinji, zato so plavalci ostali nekaznovani.

Nemška plavalna zveza je po navedbah nemške tiskovne agencije dpa pozvala k obravnavanju dogodkov zaradi bojazni glede verodostojnosti športa. Travis Tygart, vodja ameriške protidopinške agencije, je obtožil Wado in kitajske oblasti, da so pozitivne teste pometle pod preprogo.

"Wada je na koncu sklenila, da ne more ovreči možnosti, da je bila kontaminacija vir TMZ, in da je to združljivo z analitičnimi podatki v datoteki," je v izjavi za javnost zapisal svetovni protidopinški organ. "Wada je tudi ugotovila, da športniki niso bili krivi ali malomarni."

"Nekaj mesecev pred omenjenimi OI bi bilo treba čim hitreje in celovito razjasniti sume prikrivanja. Če obstaja tako resen sum dopinga, potem ga mora neodvisno pregledati Wada," pa je po poročanju dpa dejala nemška notranja ministrica Nancy Faeser.

