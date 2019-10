Vozlovi še slovenski rekord v 25-metrskem bazenu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vozlova je rekord napovedala že prejšnji teden, potem ko je na svetovnem pokalu v Budimpešti z 2:26,06 dosegla rekord v 50-metrskem bazenu.

"Glede na 2:26 v velikem bazenu mi je bilo jasno, da je danes v Kranju možen dosežek 2:22. Glede na trening se mi je zdelo to povsem realno, pa čeprav sem se po Budimpešti vrnila v poln trening. Prav zaradi polnega treninga so bili majhni dvomi seveda prisotni," je o samozavestni napovedi rekorda za STA povedala 25-letna Vozlova.

Vozlova je za 44 stotink sekunde izboljšala rekord Tanje Šmid iz leta 2010, ki je z omenjenim rezultatom na evropskem prvenstvu v Eindhovnu osvojila srebrno odličje.

Decembra v Glasgowu se bo olimpijka, ki je preko Trbovelj in Ljubljane dom našla v Kranju, če bo uresničila napovedi, spogledovala tudi s kolajno. "Cilj je izid pod 2:20. Nekaj bo potem odvisno tudi od tega, kako se bo pripravila konkurenca, saj gre za specifično olimpijsko sezono," še pravi plavalka, ki pa poudarja tudi, da bo želeni čas treba plavati prav v finalu.

Zanimivo je, da se je Vozlova po številnih letih z vzponi in padci odločila, da si poleti ne vzame prostega časa, ampak takoj začne priprave na olimpijsko poletje. "Zdaj vidim cilj. Tokio vsaj zaenkrat vidim kot zadnjo tekmo v karieri in delam 100-odstotno. Na Japonsko grem, da bi tam kaj naredila. Imam srečo, saj se je vse skupaj začelo bolje, kot smo si mislili."

In v čem je razlika? "Mislim, da sem športno dozorela. Ko pridem na trening, vem, zakaj in po kaj sem prišla. Pred tem sem preživljala za šport težko obdobje s klasičnimi motečimi dejavniki odraščanja, maturo, fanti. Zdaj sem osredotočena na šport in rada bi zaključila kariero, kot se spodobi."

Odnos se je, tako plavalka, močno spremenil že februarja, ko je imela na 200 metrov prsno težave že po polovici tekme. "To je bilo pravo mučenje, zato sem si rekla, stisni na treningih. Pogrešala sem občutek, ko se postaviš na startni kamen in veš, da si pripravljen."

