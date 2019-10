Vozlovi v Budimpešti še tretje mesto na 100 m prsno

Prav tekma na 100 m prsno je bila med lepšimi popoldanskimi finali. Finka Ida Hulkko je v boju za zmago v končnici z 1:07,42 vendarle gladko premagala Japonko Miko Teramura (1:07,81). Vozlova pa je v napetem boju za najnižjo stopničko zmagovalnega odra z 1:08,63 za vsega tri stotinke sekunde prehitela Španko Jessico Vall Montero.

Zelo dobro nastopila tudi Fainova

Zelo dobro je nastopila tudi Mariborčanka Katja Fain, ki je bila z 2:00,87 na 200 m prosto za natančno desetinko sekunde prepočasna za bronasto odličje, ki ga je osvojila Kanadčanka Aly Ackman. Zmagala je Rusinja Veronika Andrusenko pred Madžarko Zsuzsanno Jakabos.

Neža Klančar iz ljubljanske Olimpije je bila 15. na 200 m prosto, Fainova pa je nastopila še na 50 m delfin in osvojila 28. mesto.

"Tjaša je dobro formo potrdila že včeraj in to pokazala tudi danes. A tudi Katja Fain je danes plavala odlično. Izidi 2:00 na 200 m prosto po mesecu dni treninga je zelo dober. A taka je tudi tekma. Madžari so spet pokazali, kako radi imajo plavanje in spet napolnili tribune in v takem vzdušju je posebej lepo nastopati," je tekme pokomentiral slovenski selektor Gorazd Podržavnik ter s tem namignil, da podobno vzdušje pričakuje maja prihodnje leto, ko bo Budimpešta gostila evropsko prvenstvo.

