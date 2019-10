Vozlovi zmaga na svetovnem pokalu v Budimpešti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Na svetovnem pokalu nastopam sploh prvič v karieri in vesela sem, da sem zdržala tudi v finalu. To je vendarle borba, kjer gre za mesta in drugače kot v kvalifikacijah, ko sem plavala sama," je po tekmi za STA povedla Vozlova. Madžarka Ester Bekesi na drugem mestu (2:27,37) je zaostala slabo sekundo, tretjeuvrščena Finka Laura Lahtinen že bistveno več (2:27,82).

Slovenska reprezentantka je bila prešerne volje že po jutranjem nastopu, ko je z 2:26,06 lasten osebni rekord popravila za dve sekundi, državni rekord Tanje Šmid iz leta 2010 pa za 1,7 sekunde.

"Resno sem zagrabila projekt Tokio 2020 in avgusta po državnem prvenstvu nadaljevala s treningi. Garam kot žival in upam, da bodo rezultati zdaj šli naprej v to smer. Danes sem šla na državni rekord, a bila bi zadovoljna tudi z 2:27,7, 2:26 pa je presenetilo tudi mene."

Z napovedmi za 50 in 100 m prsno je plavalka bolj zadržana. "Na 50 m prsno še malo iščem zavesljaj in zato se mi tudi na 100 m prsno, kjer mi gre dobro, še lahko zgodi, da ga tudi tam izgubim."

Večje načrte ima Vozlova čez teden dni na domačem mitingu v Kranju. "Namesto na svetovnem pokalu v Berlinu bom nastopila doma v 25-metrskem bazenu. Tudi tam bom napadala rekord na 200 m prsno."

Slovenske plavalke so si v madžarski prestolnici priborile štiri finala. Neža Klančar iz ljubljanske Olimpije je bila na 50 m prosto šesta, s 25,32 pa je za lastnim državnim rekordom zaostala natančno dve desetinki sekunde. Na 400 m prosto je bila Ravenčanka Tjaša Oder peta in Mariborčanka Katja Fain sedma. Prepričala je Odrova, ki je bila s 4:13,85 le sekundo oddaljena od osebnega rekorda.

Na 50 m prosto je s 24,56 zmagala Švedinja Michelle Coleman, na 400 m prosto s 4:10,36 pa Avstralka Maddy Gough.

