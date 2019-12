Vozlova osma na 200 m prsno, Klančarjeva 13.

Do polovice tekme je imela Vozlova enak dosežek kot v dopoldanskem predtekmovanju, ko je z državnim rekordom 2:20,99 zasedla drugo mesto. Takrat pa se je začel silovit napad Temnikove ter Italijanke Francesce Fangio, ki sta plavali levo in desno ob Vozlovi. Slovenska reprezentantka je odgovorila s povečano frekvenco, a s slabšim zavesljajem do konca izgubila sekundo.

V boju za zlato si je Temnikova zmago zagotovila šele v finišu, ko je na zadnji četrtini ugnala do takrat vodilno Renshawovo.

"To je moj drugi izid v karieri in zaradi tega ne smem biti nezadovoljna, želje pa so bile seveda malce drugačne. Res pa je tudi, da sem v finalu po dolgem času in drugače je kot v predtekmovanju. Tistih drugih 100 metrov nisem tako dobro odplavala kot zjutraj," je povedala Vozlova.

Za še boljši dosežek ji je zmanjkalo tudi nekaj izkušenj. "Finale na 200 m prsno je vedno poln presenečenj. Nekatere tekmovalke začnejo hitro, druge počasi, potem se lovi določene tekmice, druge ne. Sama sem se spustila v boj, a začela drobiti vodo in tam izgubljala energijo," je preveliko vnemo razložila tekmovalka.

Neža Klančar Foto: Vid Ponikvar

"Glede na celo sezono, dva državna rekorda v oktobru, zmago v svetovnem pokalu in temi izidi tukaj, sem s celim zimskim delom doslej zadovoljna. Tudi s tem prvenstvom. Finale, polfinale in državna rekorda na 100 in 200 m prsno so potrdili, da sem trenirala dobro," je še dodala slovenska junakinja nedeljskega popoldneva na Škotskem.

Popoldan je nepričakovano priložnost v polfinalu na 50 m prosto dobila še plavalka Olimpije Neža Klančar in s tretjim izidom v karieri 24,71 zasedla 13. mesto.

"Tale rezultat je zelo dober. Potrdila sem, da na 50 m prosto, ki je zelo številčna disciplina, sodim v širšo evropsko elito. To 13. mesto je res super," je po tekmi dejala Klančarjeva. Plavalka, ki je na prvenstvu dosegla tudi posamični rekord na 50 m prosto (24,62) je še priznala: "Nastopa po dopoldanskem delu kot rezerva nisem več pričakovala. Vedno upaš, da bo morda kdo odpovedal, in tokrat se mi je želja izpolnila. Res sem imela tudi srečo."