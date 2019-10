V Tokio so šli lahko le z enim letalskim prevoznikom #video

Kajakaši in kanuisti na divjih vodah so letos že končali tekme, še zdaleč pa niso končali sezone. Peter Kauzer, srebni olimpijec iz Ria in druščina, so se odpravili v Tokio, kjer bodo prihodnje leto olimpijske igre. Hrastničan je v pogovoru spregovoril tudi o svojem polomu na septembrskem svetovnem prvenstvu.

V ponedeljek nam je v deželo vzhajajočega sonca uspelo priklicati Petra Kauzerja, zadnja leta našega najboljšega kajakaša na divjih vodah. V primeru, da se Kauzer uvrsti v olimpijsko ekipo za Tokio, bi bile te zanj že četrte zaporedne olimpijske igre. Z zadnjih ima Peter zelo lepe spomine, ko se je domov vrnil s srebrom okrog vratu.

"Proga je takšna, kakršna je" "Po težavnosti bi lahko rekel, da je proga dokaj enostavna in ni tako divja." Foto: osebni arhiv

"Protitokovi so zelo lepi, nekje vmes je voda 'razmetana'! Mislim, da morajo še malo nastaviti vodne ovire. Po prvih občutkih sem mi zdi, da proga trenutno nima ne glave ne repa," so bili prvi vtisi Kauzerja z olimpijske proge v Tokiu, ki so jo delali isti projektanti kot progo v Riu de Janeiru.

"Pravzaprav je proga nekoliko manjša kot v Riu. Na progi je manj padca. Po težavnosti bi lahko rekel, da je dokaj enostavna in ni tako divja. Proga je takšna, kakršna je. Tukaj ne moreš ničesar storiti. Sam rezultat zaradi proge in njene konfiguracije ne bi smel trpeti. Tudi proga v Krakovu mi najmanj ustreza, pa sem bil lani na njej drugi. S tem se je treba sprijazniti. Prog, kot so bile v Pekingu, Atenah in Londonu … Takšnih prog na žalost ne delajo več."

Slovensko reprezentanco na divjih vodah v Tokiu čakata dve tekmi. Za tem ostanejo še en teden na treningu. Naš sogovornik meni, da je treba ta termin čim bolj izkoristiti, čeprav meni, da se bo proga še nekoliko spremenila. Po njegovih besedah bodo upoštevali tudi želje tekmovalcev in ekip, da bo konfiguracija proge čim boljša.

Navdušen nad Japonsko, a osredotočen bo na treninge

Za ogled Tokia še niso imeli časa, a je Kauzer že zdaj navdušen nad mestom in nad prijaznostjo ljudi, ki zelo radi pomagajo tujcem. Predvsem pa si želi v teh treh tednih osredotočiti na trening in spoznavanje proge. Trening v Tokiu bo vzel kot pripravljalno obdobje na pripravo na novo sezono.

"V teh treh tednih bomo progo dobro spoznali in vedeli bomo, čemu bo treba posvečati pozornost na treningih. Po teh pripravah bom več vedel, kako in kaj. Vse, kar vem, je, da grem za dobra dva meseca na priprave v Avstralijo.

Tudi na olimpijskih igrah se je počutil dobro, a je šlo vse k vragu

Peter Kauzer je na zadnjem svetovnem prvenstvu v Španiji doživel veliko razočaranje, ko je obstal v polfinalu. Po tem si je vzel štirinajst dni počitka in se odklopil od vsega skupaj. "Ne morem veliko povedati … Če pogledam celtno sezono, z izjemo svetovnega pokala v Pragi, v finalu nisem naredil takšne vožnje, kot sem si želel."

Peter Kauzer je bil leta 2016 v Riu drugi. Foto: Reuters "Čeprav se na treningu in ogrevanju dobro počutiš, se ti na progi malo drugače naredi voda in … Pride trenutek, ko se ti vse ustavi, padeš iz ritma in potem nastanejo problemi. Tudi na olimpijskih igrah v Pekingu in v Londonu sem se dobro počutil, a je potem šlo vse k vragu. Kot sem rekel, na koncu se ti mora na takšnih tekmah vse sestaviti," je glede zadnjega svetovnega prvenstva povedal 36-letni kajakaš, ki ima v svoji vitrini dva naslova svetovnega prvaka.

Do Tokia potrebovali več kot do Avstralije

Njihove čolne je na letalo vzela le letalska družba Singapore Airlines, tako da so morali iz Milana leteti v Singapur, nato pa v Tokio. "Pravzaprav je bila pot tako dolga kot do Avstralije. Po eni strani je bilo še dobro, da smo šli po tej poti, da smo lahko normalno potovali. Druge ekipe so imele težave zaradi odpovedi letov, potem ko je bil na Japonskem tajfun."