V Solkanu od Slovencev zmagala Kragljeva in Kauzer

V štirih kategorijah močne mednarodne tekme v slalomu na divjih vodah za točke ICF so Slovenci zabeležili dve zmagi in še tri uvrstitve med najboljšo trojico. Zmagala sta Urša Kragelj in Peter Kauzer.