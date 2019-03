Jelenc znova v upravnem odboru evropske zveze

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Direktor Kajakaške zveze Slovenije (KZS) Andrej Jelenc je bil na kongresu Evropske kajakaške zveze (ECA) v Beogradu v soboto izvoljen za nov štiriletni mandat v upravnem odboru te krovne organizacije. V prvem krogu je med vsemi kandidati prejel največ glasov delegatov, 31 od možnih 33, so sporočili s KZS.

Na kongresu so volili predsednika in enega od dveh podpredsednikov ECA ter tri člane upravnega odbora. Za prvega moža zveze je bil brez protikandidata ponovno izvoljen Britanec Albert Woods, ki je na mestu predsednika vse od ustanovitve celinske krovne organizacije leta 1993.

V boju za eno od dveh podpredsedniških mest med trenutnim podpredsednikom Čehom Jaroslavom Pollertom in protikandidatom Norvežanom Geirom Kvillumom je bil uspešnejši prvi. Za preostali mesti v upravnem odboru pa sta bili izvoljeni kandidatki srbske kajakaške zveze Jovana Stanojević, ki je prejela 23 glasov, in Nemka Manuela Gawehn, ki je prejela 19 glasov, so še sporočili s KZS.

Upravni odbor evropske kajakaške zveze sedaj tako sestavljajo predsednik Woods, generalni sekretar s Hrvaške Branko Lovrić, podpredsednika Slovak Miroslav Haviar in Pollert ter člani odbora Nizozemka Elly Mueller, Madžar Peter Karai, Gawehnova, Stanojevičeva in Jelenc.

Med drugim so delegati na predlog britanske kajakaške zveze s potrebno dvotretjinsko večino potrdili tudi predlog, da se število zaporednih mandatov članov upravnega odbora omeji na tri mandate.