V Laškem vse nared za največji turnir v zgodovini

V Laškem bodo od srede do sobote nastopili najboljši namiznoteniški igralci na tradicionalnem tekmovanju Slovenia Open Thermana Laško. Ta turnir velja za enega največjih na svetu za športnike invalide, tokrat bo doživel že 16. izvedbo. Na njem bo sodelovalo 450 igralk in igralcev iz 45 držav, skupaj pa bo v Laškem in Rimskih Toplicah v času turnirja kar 738 ljudi, ki so tako ali drugače povezani z največjim tekmovanjem za parašportnike v tej športni panogi.