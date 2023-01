V komisijah OKS veliko nekdanjih vrhunskih športnikov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije - združenja športnih zvez (OKS), je na ustanovni seji opravil imenovanja komisij in odborov ter izvolil svoje predstavnike tudi v druge organe. V njih so številni nekdanji vrhunski športniki in športnice.

Na današnji seji je izvršni odbor (IO) OKS med drugim imenoval člane strokovnih svetov OKS za vrhunski šport in športa za vse ter odborov za športnike in olimpijske vrednote ter za gospodarstvo in finance.

Med člani so tudi nekdanji veslač Iztok Čop, nekdanji atlet Primož Kozmus, nekdanja plavalka Sara Isakovič, nekdanji judoistki Raša Sraka Vukovič in Urška Žolnir, nekdanji kapetan rokometne reprezentance Beno Lapajne ...

Novi predsednik napovedal izboljšanje komunikacije

Prva seja IO se je odvila po volitvah OKS, na katerih je bil Franjo Bobinac 16. decembra izvoljen za tretjega predsednika slovenskega olimpijskega gibanja. Tako kot takoj po izvolitvi po burnem volilnem obdobju je tudi tokrat napovedal izboljšanje komunikacije in medsebojnega sodelovanja v slovenskem športu.

"Sredi lanskega decembra so bile volitve. Te so za nami, vodstvo OKS je usmerjeno naprej v korist celotnega športa. Ne gledamo na male ali velike zveze, olimpijske ali neolimpijske, ekipne ali posamične ... Predstavljamo slovenski šport v celoti in naš cilj je, da pogoje za delovanje izboljšamo," je uvodoma dejal Bobinac.

Po na referendumu potrjenem zakonu o vladi, ki bo omogočil njeno preoblikovanje po željah vladne koalicije, se bo večina športa, razen šolskega, preselila na novo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, ki naj bi ga vodil Matjaž Han (SD).

"S Hanom in državnim sekretarjem Dejanom Židanom ter še nekaj njunimi sodelavci sem se že sestal. Imeli smo zelo tvoren sestanek in v uri in pol je bila izkazana velika podpora sodelovanju s športom," je dodal Bobinac.

Kaj je še novega?

Strokovni službi OKS se bo v nadaljevanju pridružil Uroš Mohorič iz Rokometne zveze Slovenije, ki bo sodeloval z Maticem Švabom. Ta bo zadolžen predvsem za marketing in je bil doslej namestnik generalnega sekretarja Blaža Perka, ki je od druge polovice lanskega leta na bolniški.

Potem, ko je bil izvoljen tudi svet Fundacije za šport in je v začetku tedna začel z delom, po lanskem super volilnem letu, ki ga je doživel tudi šport, izmed pomembnih organov ni določen le še 17-članski strokovni svet vlade za šport. Ta je pomemben zaradi letnega programa športa, ki določa financiranje športa iz državnega proračuna.

OKS je na današnji seji IO v ta svet izvolil svojih šest članov: Mirana Kosa, Milana Žvana, Nejca Jerašo, Mitjo Urbanca, Marka Zadražnika in Mohoriča. Devet članov bo imenoval minister, pristojen za šport, ostala pa predstavniki športa invalidov in študentov.

Medtem so bili v upravo Fundacije Miroslava Cerarja imenovani trije podpredsedniki OKS: Katja Koren Miklavec, Kos in Enzo Smrekar.

V Mariboru velik dogodek za mlade športnike

Sredi leta bo Slovenija prizorišče poletnega olimpijskega festivala evropske mladine (Ofem). Mariborski organizatorji so članom IO OKS na kratko predstavili ta velik športni dogodek za mlade športnike, na katerem pričakujejo 3600 udeležencev iz 48 evropskih držav, športniki pa se bodo prvič pomerili v 11 panogah.

Športna tekmovanja bodo v štajerski prestolnici potekala od 23. do 29. julija. Nedorečene so še namestitve v okrog 2000 posteljah v študentskih domovih, in investicije. V tem tednu se je začela gradnja atletskega stadiona, ki ga morajo končati do 30. junija.

Stroški izvedbe Ofema bodo znašali 11 milijonov evrov, od pristojnega ministrstva organizatorji pričakujejo 2,5 milijona evrov, kolikor jim še manjka.

V svetu Zavoda RS Planica bo OKS zastopala Sonja Vidonja, za imenovanja člana v svetu RTV Slovenije pa bodo stekli postopki.

Na današnji seji so podaljšali mandate v regijskih pisarnah OKS, do konca šolskega leta pa certifikate ustanovam, ki ponujajo športnikom prijazna izobraževanja.

