"Lahko bi na olimpijske igre poslali še kakšnega turista več"

"Bil sem brez prtljage, imel telefon s prazno baterijo. Upal sem, da bo vsaj internet delal tam, kamor so me peljali. Prvih osem obrokov je bilo enakih do potankosti, povsem hladnih. Začetek s hrano je bil najtežji." Deskar Žan Košir po pozitivnem testu na novi koronavirus ter o kasnejšem bivanju v izolacijskem hotelu na olimpijskih igrah v Pekingu.

"V javnosti je dostikrat slišati, da na igre pošiljajo turiste. Tudi zase sem že to slišala, a vidite, kaj se je zgodilo. Mislim, da bi v bodoče lahko na igre poslali še kakšnega športnika več, še kakšnega 'turista'." Slovenska deskarka Gloria Kotnik po osvojeni medalji na ZOI in kritikah glede njenega nastopa tam.

Foto: Grega Valančič/Sportida "V Loški dolini sem tudi poskusila streljanje, nekajkrat poleti, sedemkrat, osemkrat lani, bolj naskrivaj. Bom videla, kako se bom prilagodila na streljanje. To tudi mene najbolj zanima, ne le druge." Anamarija Lampič o prestopu iz smučarskega teka v biatlon.

"To je tekma, na kateri ni izgovorov, da bo jutri bolje, ker ne bo." Slovenski smučarski skakalec Peter Prevc, potem ko je le za pol točke zaostal za bronasto kolajno na srednji skakalnici na OI v Pekingu.

"Tako zelo sem utrujen. Mislim, da potrebujem pivo za okrepčilo," Luka Dončić po zgodovinskem prvem trojnem dvojčku v ligi NBA s 60 točkami, 21 skoki in 10 podajami.

"Dobil sem ekipo, ki ima 'jajca'. Uspelo nam je, da iz nekih delov tekme pridemo v celoto, imamo pa tudi drugačno, odločnejšo držo telesa, ko gremo igrati." Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek po obstanku v ligi narodov.

"Lačen sem in žejen." Že nekaj ur tešči Primož Roglič po prejemu zlatega reda za zasluge v predsedniški palači pred kasnejšo operacijo ramena.

"Zdaj skušajo križati Novaka in mu storiti vse najhujše"

Foto: Guliverimage "Jezusa so križali. Vse, kar so mu storili, je prenesel in še zdaj živi med nami. Zdaj skušajo na enak način križati Novaka in mu storiti vse najhujše," Srđan Đoković ob robu problematike nastopa njegovega sina Novaka Đokovića na uvodnem turnirju sezone za grand slam v Melbournu.

"Potrebujemo Sigmunda Freuda. Vrne naj se iz groba in najde način, da bo ta igralec še nekaj let dejaven. Potrebujemo ga," legendarni igralec tenisa John McEnroe v pogovoru za BBC na vprašanje, kdo bi bil idealen trener za Nicka Kyrgiosa.

"Kakšen idiot. Ta tip zna voziti le, če starta s prvega položaja," Dirkač formule 1 Fernando Alonso na VN Belgije po nesreči z Lewisom Hamiltonom.

"V mojem telesu je ogromno kovine. Sem kot Robocop," kolesar Egan Bernal osem mesecev po hudi nesreči, v kateri je doživel več kot 20 zlomov in moral prestati več operacij.

"Kar želi Fifa kaznovati na igrišču, je nesprejemljivo in v nasprotju z duhom športa, ki povezuje milijone," izjava nizozemske nogometne zveze o napovedi Fife, da bo kapetane reprezentanc, ki bodo na tekmah na SP v Katarju nastopili s trakom mavrične barve, kaznovala z rumenim kartonom.

"Počutim se kot Katarec, Arabec, Afričan, počutim se kot gej, kot invalid"

Foto: Reuters "Mislim, da bi se morali Evropejci za to, kar smo naredili v preteklih 3.000 letih, zdaj naslednjih 3.000 let opravičevati, preden začnemo deliti moralne nasveta drugim," predsednik Fife Gianni Infantino o kritiki v Evropi na račun prirediteljev nogometnega SP v Katarju. "Obenem se danes počutim kot Katarec, Arabec, Afričan, počutim se kot gej, kot invalid, kot delavec migrant."

"To je majhen korak za človeštvo, nedvomno pa velik za položaj žensk v svetu športa," časnik L'Equipe o sodnici Stephanie Frappart, ki je kot prva ženska sodila tekmo na SP v Katarju.

"Še enkrat bi za izvajanje enajstmetrovk izbral iste nogometaše, zamenjal bi le vratarja Maroka," Luis Enrique po enajstmetrovkah z Marokom na SP 2022.

"Srce ima zlomljeno, a ekipa levov je pod njegovim vodstvom prerasla cirkuško točko in postala ena najboljših reprezentanc na svetu," časnik Daily Mail o selektorju angleške nogometne reprezentance Garethu Southgatu po porazu v četrtfinalu proti Franciji.

"Zmaga v evropskem pokalu je boljša od seksa"

Foto: Guliverimage "Zmaga v evropskem pokalu je boljša od seksa. Teh priložnosti ni veliko," predsednik Eintracht Frankfurta Peter Fischer.

"Mislim, da je treba imeti tudi možnosti, da si Cristiana Ronalda lahko privoščiš. Za jabolko in jajce ne bo preigraval tekmecev," predsednik Bayerna Julian Nagelsmann o Portugalcu.

"Rabim masažo in pivo," jamajški alpski smučar Benjamin Alexander po zadnjem mestu na OI v Pekingu v veleslalomu.

"Pij vino in vozi hitro," recept Švicarke Michelle Gisin za olimpijsko zmago v alpski kombinaciji.

"Vprašala sem ga, če je nor. Zaradi tega tekme ne bom odpovedala," Italijanka Sofia Goggia po zmagi na smuku v St. Moritzu, kjer jo je tehnični direktor italijanske zveze želel odjaviti, potem ko si je dan prej zlomila roko in morala celo na operacijo.