Franjo Bobinac je na novinarski konferenci po skupščini OKS, ko je bil izvoljen za novega predsednika, poudaril, da ne bo revolucije, bo pa evolucija. Pregledal bo, kaj je bilo v preteklosti narejeno dobro in kje so možnosti za izboljšave.

"Slovenija je športni fenomen. Vesel sem, da bom lahko v naslednjem obdobju pomagal slovenskemu športu z vsemi svojimi močmi in znanjem. Bitka je bila dobra, zanimiva, meni, ki nisem bil podpredsednik, ni bilo nič olajšano, sem pa vsakogar zelo spoštoval," je dejal 64-letni gospodarstvenik in dolgoletni predsednik Rokometne zveze Slovenije Franjo Bobinac. "V preteklih dneh, tednih in mesecih, ko sem šel po Sloveniji, sem spoznal neverjetno veliko ljudi, ki so dobri, zagnani, strastni, da bi šlo slovenskemu športu še bolje. Zdi se mi, da lahko slovenski šport pridobi še več ugleda, še več sredstev."

Želi vzpostaviti boljšo kulturo komuniciranja

Franjo Bobinac Foto: Vid Ponikvar/Sportida Med njegovimi prednostnimi nalogami bodo tudi ureditev solidarnostnega sklada za manjše zveze, poskrbeti za šport invalidov, za športnike, športnice in trenerje. Na vprašanje, kaj bo kot predsednik najprej naredil, pa je odgovoril, da se obeta zgolj evolucija. "Velika večina na OKS dela solidno. Tako da tiste ocene, da bo neka velika revolucija ... je ne bo. Bo pa evolucija. Spremembe bodo, ne želim pa napovedovati prehitro, na kakšen način. Vidim izboljšave, da vzpostavimo kulturo komuniciranja in dialoga za celotno področje slovenskega športa. Športniki in trenerji so srce športa in na terenu sem slišal tudi to, da ta komunikacija ni bila najboljša."

Kako bo potekalo delo z ožjo ekipo, takoj po izvolitvi še ni želel napovedovati. Je pa poudaril, da v ekipi niso samo podpredsedniki. "Veselim se sodelovanja s to ekipo. Moja ekipa pa so vsi, ki delajo v slovenskem športu, vsi so zelo pomembni členi. Tudi navijači in pokrovitelji in tudi mediji, ki ste v zadnjih tednih kar lepo spremljali našo kampanjo, na ta način smo dobili tudi več medijskega prostora."

Volitve predsednika OKS v sliki (foto: Vid Ponikvar):

Njegovo izvolitev morda nekateri vidijo kot nezaupnico sedanjemu vodstvu. Bobinac pravi, da na to ne gleda tako, ter da je bilo v zadnjem obdobju narejenega ogromno pozitivnega. "Jaz ne bi kandidiral, če bi mislil, da stvari ne moremo še izboljšati. Delegati so morda to zaslutili in verjetno ugotovili, da je čas za spremembo. Jaz sem sprememba že zato, ker nisem član tega trenutnega ožjega vodstva."

Foto: Vid Ponikvar/Sportida Že v kandidaturi je poudarjal pomen večje povezanosti športa, politike in gospodarstva. Navzkrižja interesov na športnem in gospodarskem področju zaradi njegove predsedniške funkcije v OKS ne bo, je pa že pred volitvami prenehal delovati v vlogi predsednika RZS. "Kar se tiče funkcij v gospodarstvu, sem še vedno podpredsednik Hisense Internationala, kar je moja prva služba. Je pa res, da imam nekje sredi drugega leta 40 let delovne dobe in tu bom postavil tri pikice. Mislim, da bom imel še več časa za šport."

Glede nadzorniške funkcije v SDH pa je pojasnil, da je pridobil pravno mnenje, ki kaže, "da niti kandidatura niti funkcija predsednika OKS ni v nasprotju z interesom in ni nezdružljiva. Če pa se bo pojavila kakšna situacija, obstaja institut samoizločitve."

"Prisluhnil bom in povezoval"

"Prisluhnil bom in povezoval. Tega je morda primanjkovalo in to želim nadgraditi. Strateški cilj, to je šest stebrov v mojem programu, pa je več sredstev za slovenski šport in razvoj športnih organizacij, solidarnostni sklad za manjše članice, medijska podpora za komercialno manj odmevne članice," je srednjeročne načrte orisal novi prvi mož OKS in dodal: "Moramo izboriti več športa v šolah, pa da bi tudi trenerji imeli bolj dorečen status in drugačno plačilo, več poudarka paraolimpijskemu športu."