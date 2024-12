V Budimpešti spet padali rekordi, najstniki pobirajo medalje

Plavalci na svetovnem prvenstvu v 25-metrskih bazenih v Budimpešti nadaljujejo serijo rekordnih dosežkov. Danes so dosegli tri nove svetovne in en evropski rekord. Starost tekmovalcev, zlate kolajne v Duna Areni osvajajo tudi najstniki, pa kaže, da se je že s to tekmo začel boj za olimpijske igre Los Angeles 2028.