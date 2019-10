Štajerka v razbeljeni Dohi do prve medalje za Slovenijo na svetovnih igrah na plaži

Devetnajstletna športna plezalka Urška Repušič je na balvanski preizkušnji premiernih svetovnih iger na plaži v Dohi osvojila bronasto odličje. Zmagovalni oder si je delila z Japonko Miho Nonaka in Švicarko Petro Klinger. Preostala dva slovenska plezalca, ki se udeležujeta iger, Gregor Vezonik in Jernej Kruder, sta ostala brez finalnega nastopa.

Vroča Doha (temperature se vsak dan dvignejo krepko nad 30 stopinj Celzija), ki je pred dnevi gostila svetovno prvenstvo v atletiki, je te dni gostiteljica prvih svetovnih iger na plaži (ANOC World Beach Games), kjer se predstavlja 14 disciplin v 13 različnih športih (košarka 3x3, karate, jadranje, tenis, triatlon, balvansko plezanje, kajtanje, rokomet in nogomet na mivki, odbojka na mivki ...). Tekmovanje organizira svetovno združenje nacionalnih olimpijskih komitejev (ANOC).

Prvo odličje za Slovenijo je v nedeljo osvojila Urška Repušič, članica ŠPO APD Kozjak Maribor in aktualna evropska prvakinja v balvanih. En vrh in štiri cone v finalu so ji prinesli bronasto kolajno. Soj zmagovalnih žarometov si je razdelila z zmagovalko Miho Nonaka z Japonske in Švicarko Petro Klingler.

Tudi v moški konkurenci je zmaga romala na Japonsko. Najboljši je bil lanski svetovni prvak v balvanih Kai Harada, drugi je bil Keita Watabe, tretje mesto pa je zasedel Nemec Philipp Martin.

Slovenska predstavnika sta obtičala v polfinalu: Gregor Vezonik, lani 3. na svetovnem prvenstvu v Innsbrucku, se je uvrstil na 14. mesto, Jernej Kruder, lani zmagovalec skupnega seštevka v balvanih pa je bil 18.

Janja Garnbret se na Kitajskem vrača v tekmovalni pogon. Foto: Stanko Gruden, STA

V Aziji finale, v Franciji še eno olimpijsko sito

Plezalna karavana se zdaj seli v Azijo, kjer bosta na sporedu zadnji dve tekmi svetovnega pokala v težavnosti. Devetnajstega in 20. oktobra bo tekma v kitajskem Xiamenu, 26. in 27. oktobra pa sledi sklep v Inzaiju na Japonskem.

Na Kitajskem bo nastopila tudi Janja Garnbret, ki si je privoščila nekaj tekmovalnega premora, Mia Krampl, Lučka Rakovec, Anže Peharc in Jernej Kruder, vsi z izjemo zadnjega pa se bodo predstavili tudi na Japonskem.

Tekmi bosta pomembni zaradi skupne razvrstitve v težavnosti, odločali pa bosta tudi o zadnjih tekmovalcih na kvalifikacijski tekmi za olimpijske igre, ki bo konec novembra v francoskem Toulousu.

Na kvalifikacijsko tekmovalno sito sta že uvrščeni Rakovčeva, evropska prvakinja v težavnosti, in Kramplova, svetovna podprvakinja v tej disciplini oziroma trenutno peta oziroma deveta v skupnem seštevku kombinacije, dobro pa kaže tudi Kruderju in Peharcu, ki sta trenutno na 18. oziroma 19. mestu.

V slovenskem taboru si je olimpijsko vozovnico za Tokio priplezala zgolj Garnbretova, ki je avgusta na svetovnem prvenstvu v Hačiodžiju osvojila kar tri naslove svetovne prvakinje (balvani, težavnost in kombinacija).