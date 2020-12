Urnauta bo zamenjal Hrvat

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kitajci so po propadli pogodbi z najboljšim slovenskim odbojkarjem našli zamenjavo v Italiji. Gre za igralca Monze, ki pa je po odličnem začetku sezone v nadaljevanju izgubil mesto v prvi postavi, zato Sedlaček ob ponudbi Kitajcev ni veliko razmišljal in po poročanju Italijanov ponudbo tudi sprejel.

Vsekakor sklenitev posla še ni dokončna, Hrvata čaka stroga 14-dnevna karantena, nešteto mnogo koronatestov in šele po tem, če bo vse po kitajskih šablonah, bo prišlo do končnega dogovora. Spomnimo le, da so Urnauta stala pogodbe protitelesa na koronavirus, zaradi česar ni uspel dobiti delovne vize. Hitro je našel nov klub, Tine bo kariero nadaljeval pri Milanu, kjer igra tudi njegov reprezentančni kolega Jan Kozamernik.

