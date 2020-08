Umrl je Peter Kovšca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 79. letu starosti je umrl Peter Kovšca uni. dipl. oec. in dolgoletni namiznoteniški delavec Peter Kovšca, ki je bil več kot pol stoletja gonilna sila namiznega tenisa na Notranjskem in ustanovitelj ter aktualni predsednik Ping pong kluba Rakek, so sporočili iz Namiznoteniške zveze Slovenije.