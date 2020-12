Tuškova slovenske nastope v Györu odprla z zmago

"Zelo sem vesela, da sem plavala pod 8:50, čeprav bi bil izid seveda lahko še boljši. A v tem trenutku je res težko. Po Zagrebu so tekme odpadale ena za drugo in mesec in pol smo samo trenirali. V prvi vrsti sem vesela, da tekma sploh je, da se vsaj začasno malce razbije to trdo delo na treningih, seveda pa je tak nastop potem tudi neko preverjanje, kje smo, a ocene zaradi pomanjkanja tekem in cele sezone seveda ne morejo biti povsem realne," je povedala mlada Korošica, ki veliko pričakuje tudi od nedeljske tekem na 400 m prosto.

Med ostalimi slovenskimi plavalci je vidno uvrstitev dosegel tudi Jaka Pušnik iz ljubljanske Olimpije, ki je na 1500 m prosto zasedel četrto mesto.

V četrtek se bo v Riccioneju začelo tudi odprto prvenstvo Italije, kjer bo slovenske barve branila Tjaša Vozel iz kranjske Zvezde.