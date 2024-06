Razlogov za kolajno ima Stevens več. Najpomembnejša bi bila zmaga, ki bi mu zagotovila svetovni razred. Sam sebi pa bi z dnevom zamude podaril tudi darilo ob prvi obletnici poroke.

A v polfinalu, tega si je ogledal tudi novi predsednik zveze Urban Korenjak, ni šlo vse po željah. Začelo se je s petminutno zamudo, kar vpliva na zbranost, predvsem v zadnjem delu tekme pa je Stevens izgubil nekaj pomembnih centimetrov. O napadu na zlato s prve proge pa pravi: "Z ena na ena. Ponavadi najbolje plavam svojo dirko in me proga ne moti, saj omogoča presenečenje. Imam izkušnje in tudi na tej progi sem že osvajal kolajno."

"Dobro sem začel, v končnici pa sem skupaj plavati preveč na moč. Nizko frekvenco lahko kontroliraš, visoko težje. Prostora za napak pa na 50 metrov ni. Posebej ne v prsni tehniki, saj se je na tako kratki tekmi ne da popraviti in en napačen zavesljaj ti lahko vzame tri desetinke. Jutri vem, da bomo skupaj."

Prireditelji so v srbski metropoli skupaj podelili šest kompletov kolajn. Romun David Popovici je slavju na 100 m prosto dodal še zlato na enkrat daljši razdalji s 1:43,13 pa le desetinko in pol zgrešil lasten rekord prvenstev. Belgiji je zlato na 100 m delfin priplavala Roos Vanotterdijk. Na 200 m prsno je bila najhitrejša Čehinja Kristyna Horska.

Še eno odličje je osvojil Grk Apostolos Hristu, ki je bil najboljši na 50 m hrbtno. Na 1500 m prosto je prvovrstno presenečenje pripravila 15-letna Madžarka Vivien Jackl in ugnala tekmice. Ob koncu dneva so nastopile še moško-ženske štafete na 4 x 100 m prosto. Veselili so se Madžari, ki bodo, kot vse kaže, vnovič najuspešnejša država udeleženka prvenstva.

Steven dopoldne še z rezervo

Stevens je v dopoldanskih kvalifikacijah z zadržanim plavanjem in slabim prihodom v cilj s 27,30 osvojil peto mesto. "Grem korak za korakom do finala. Plaval sem z rezervo in že popoldan mislim, da se bom spustil pod 27 sekund," je po plavanju povedal Peter John Stevens. Nato pa razkril zanj pomembnejšo stran nastopa na prvenstvu stare celine. "Moram zmagati, zame sicer ni razlike. V neolimpijski disciplini je tako, da mi samo zmaga zagotavlja svetovni razred. Že drugo mesto pomeni eno leto mednarodnega razreda. Samo zmaga mi omogoča, da nadaljujem kariero. Dal bom vse od sebe in videli bomo, kako naprej."

Tudi možnosti je ocenil za zelo dobre. "Konkurenco večinoma poznam in mislim, da bodo plavali okrog 27,0. Neznanka je Nemec, a vem tudi, da je vrh dosegljiv, saj tukaj ni Adama Peatyja, Nicola Martinenghija in še koga." Brez zlata bo moral Stevens resno razmisliti o morebitnem nadaljevanju kariere. Najhitrejši v kvalifikacijah je bil Nemec Noel de Geus z izidom 27,07, s 27,19 je bil drugi Turek Emre Huseyin Sakči.

Prva je v petek v bazen skočila Tjaša Pintar in s 26,52 osvojila 29. mesto na 50 metrov prosto. "Nisem povsem zadovoljna. Bila sem preveč zakrčena, sproščenost pa je zelo pomembna. Meja med sproščenostjo in preveliko željo je zelo tanka, v vodi pa se razlika zelo pozna." Jaka Pušnik pa je na 200 metrov delfin po prehitrem začetku z 2:04,74 osvojil 24. mesto. "Za konec mi je malo zmanjkalo moči," je povedal plavalec, ki se po premieri v članski reprezentanci na največjih tekmah vrača na univerzo na Floridi.