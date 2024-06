Janja Šegel v Beogradu le do šestega mesta: Razočarana sem

Plavalka ravenskega Fužinarja Janja Šegel je na evropskem prvenstvu v Beogradu s časom 1:58,91 osvojila šesto mesto na 200 m prosto. Prepričljivo je zmagala Čehinja Barbora Seemanova (1:55,37), kolajni sta osvojili še Madžarka Minna Abraham in Nemka Nicole Meier. V polfinalu v moški konkurenci je na na 200 m prosto že pol ure pred njo nastopil tudi Sašo Boškan in zasedel 14. mesto.

V polfinalu je Korošica z 1:58,30 dosegla peti izid, glede na izide preteklih dni pa je bila pred finalom v igri za odličje, a je prav v finalu pokazala najslabšo predstavo.

Plavalka Fužinarja je v Srbiji nastopila že v svojem tretjem finalu, dvakrat s štafeto, očitno pa so ji tekme pobrale preveč moči, saj je v štafeti in predtekmovanju na isti razdalji dosegala izide okrog 1:58,7, s čimer bi osvojila četrto mesto, želje pa so bile še višje.

"Razočarana sem. Zdi se mi, da sem imela kar malo treme, ker sem si kolajno res tako želela. Imela sem jo dobesedno na pladnju, priložnost je bila res velika, a kot kaže, je bilo malo preveč tekem ta teden. Vseh dvesto metrov je bilo zelo težkih. Iz napak se učim in tudi iz tega nastopa se bom kaj naučila," je po finalu tudi s solznimi očmi ocenjevala koroška olimpijka.

"Že prvi dan sem plavala dobro, upala sem, da se bodo dosežki stopnjevali, kar mi je uspevalo, a v sredo popoldne se je prvič zataknilo, danes še bolj. Glava v finalu očitno ni bila na pravem mesu. Imam še eno možnost in ne bom obupala do zadnjega dneva. V soboto bom še enkrat startala na olimpijsko normo," je še dodala tekmovalka, ki ji visoko šesto mesto na prvenstvu ni uteha.

"Moči sem razporedil bolje kot zjutraj"

Že pred tem je Sašo Boškan v polfinalu na 200 m prosto osvojil 14. mesto, z 1:48,22 pa izboljšal dopoldanski dosežek.

"Moči sem razporedil bolje kot zjutraj. Vseeno pa sem začel prepočasi in na koncu je težko nadoknaditi, kar sem zamudil prej. Bilo je nekaj nervoze, to je moj prvi posamičen start in to je vedno nekaj posebnega. Po eni strani se veseliš, po drugi strani ne veš kaj pričakovati. Zjutraj sem začel prehitro, zdaj malo prepočasi," je povedla Triglavan, ki je imel neposredno pred EP tudi nekaj zdravstvenih težav.

"Zdravje ni izgovor. Seveda mi je to pobralo nekaj moči, a sem v dobri formi. Vem, da sem sposoben veliko več, kot to, kar sem pokazal, ampak je, kar je," je samokritično še ocenil 21-letni reprezentant.

Danes dopoldne je Boškan z 1:48,74 ujel zadnje mesto, ki je vodilo v polfinale. Dopoldne so nastopili še Primož Šenica Pavletič, Arne Štular Furlan in Jaka Pušnik ter osvojili mesta 46, 48 in 51.

Na 100 m delfin so dvojni zmago slavili Madžari. Kristofa Milaka in Huberta Kosa je ločilo 14 stotink sekunde. V ženski konkurenci se je zmage na 50 m hrbtno veselila Irka Danielle Hill. Na 200 m prsno je bil najhitrejši Bolgar Ljubomir Epitropov.

Srbi pa so po nogometni doživeli še drugo zadnjo športno minuto dneva. Ob koncu je gledalce na bazenu 25. maj razveselila moška štafeta 4 x 100 m prosto z zlato kolajno. Prav v zadnji predaji je za evforijo na sotočju Save in Donave poskrbel Andrej Barna in na drugo in tretje mesto potisnil Poljake in Grke.

Sekutijeva ni bila zadovoljna z nastopom

Priložnost za polfinale je imela tudi Ravenčanka Hana Sekuti na 100 metrov delfin, ki pa je z 1:01,96 kar za 1,6 sekunde zaostala za lastnim osebnim rekordom, ki ga je dosegla lani v istem bazenu na mladinskem evropskem prvenstvu. "Res nisem zadovoljna," je bila kratka koroška najstnica, ki je v letu 2024 doživela krst v članski reprezentanci. Zasedla je 25. mesto.

Zadnji med Slovenci je bil na vrsti Anže Ferš Eržen in na 50 metrov hrbtno zasedel 34. mesto. "Danes je bilo lepo. Kratka razdalja in brez pritiska. Glavni je nastop na 200 metrov mešano, tekmoval sem le zato, da ohranim ritem, saj bi bil sicer tri dni brez nastopa."