Caeleb Dressel ne bo branil olimpijskega naslova na 100 m prosto

Ameriški plavalec Caeleb Dressel ne bo branil naslova na 100 m prosto na poletnih olimpijskih igrah v Parizu naslednji mesec. Sedemindvajsetletni sedemkratni olimpijski šampion je bil na ameriških kvalifikacijah v Indianapolisu v Indiani tretji, pariški vozovnici sta namreč osvojila le plavalca na prvem in drugem mestu.

Dressel je na OI v Tokiu pred tremi leti navdušil s kar petimi zlatimi medaljami, med njimi tudi z naslovi olimpijskega prvaka na 50 m, 100 m prosto ter 100 m delfin. S časom 47,53 na 100-metrski razdalji je tokrat pristal tik za drugim mestom v finalu, ki ga je dobil Chris Guiliano s 47,38, Jack Alexy pa je bil drugi s 47,47.

Dressel si je sicer zagotovil olimpijski nastop, na tretjih olimpijskih igrah bo tekmoval v štafeti 4 x 100 m prosto. Dressel je bil zelo optimističen, ko je tehtal možnosti ZDA v štafeti 4 x 100 m prosto. V finalu, s katerim se je končalo dogajanje dneva na stadionu Lucas Oil, hramu ekipe ameriškega nogometa NFL Indianapolis Colts, je šest plavalcev plavalo pod 48 sekundami.

"Mislim, da se ne bi smeli izogibati statusu favorita. Mislim, da je svetovni rekord 47,3 v povprečju, tako da imamo priložnost za to," je dejal in ob natančnejšem pregledu semaforja dodal: "O moj bog, prvih šest je bilo pod 48. To je precej hitro."