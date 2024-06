Janja Šegel najhitrejša na 200 metrov prosto, v finalu tudi štafeta

Plavalka ravenskega Fužinarja Janja Šegel se je na evropskem prvenstvu v Beogradu z najboljšim dosežkom kvalifikacij prebila v polfinale na 200 metrov prosto. To je uspelo tudi Katji Fain. Skupaj s Hano Sekuti in Tjašo Pintar pa so si dekleta s sedmim dosežkom priplavala finale na 4 x 100 metrov prosto.

Janja Šegel je še enkrat potrdila zelo dobro formo na 200 metrov prosto in v kvalifikacijah z 1:57,81 zasedla prvo mesto, plavala pa zelo podobno kot obakrat v štafeti.

"Že zjutraj sem šla na vso moč, saj vsak start jemljem kot možnost za olimpijsko normo. Tretjič sem plavala normo B, zdaj je čas za normo A. Zadovoljna sem. Na začetku sem na prvih sto metrih varčevala energijo, saj mi je na koncu ostalo preveč moči in popoldne to lahko popravim," je po tekmi možen scenarij za dosego norme razkrila 23-letna koroška olimpijka.

Manj vesela dosežka je bila Mariborčanka Katja Fain, ki se je s 17. mestom in dosežkom 2:01,32 tudi s kančkom sreče prebila v popoldanski polfinale, kjer bo imela novo priložnost.

"Začela sem malo živčno. Vem, da sem dobro trenirala in sem sposobna pokazati več, saj je jutranje plavanje zame vedno težko. Vem, da lahko popravim stvari in želim se približati osebnemu rekordu," je še enkrat ponovila plavalka Branika.

Obe 200-metrašici sta zasedli tudi prvi mesti v štafeti 4 x 100 metrov prosto ter Tjašo Pintar in Hano Sekuti poslali v drugo polovico tekme s prvega mesta v drugi skupini. Razlika se je zmanjševala, a je tudi Tjaša Pintar predala Hani Sekuti na vodilnem položaju ter ta je morala predse spustiti Izraelko in Poljakinjo, zanesljivo pa je soplavalke pripeljala do finala. Najhitrejše so bile Madžarke, ki so plavale v prvi skupini.

"Popoldne se bomo potrudile in vem, da smo lahko še hitrejše. Upam, da bomo čim višje," je bila z mislimi že v finalu Šeglova. "Potrudile smo se in se prebile v finale, kar je glavni cilj. Sama sem bila zelo sproščena in plavala podobno kot na svetovnem prvenstvu, s čimer sem zadovoljna," je dodala Fainova.

"Imamo še drugi štafetni finale. Odlično. Vsakega popoldanskega nastopa moramo biti zelo vesele, upam pa, da bomo popoldne še kakšno mesto višje. Imam rezerve na obratu, to lahko popravim in tam lahko dobim kakšno desetinko. Vse pa moramo nastopiti sproščene in napasti," je po tekmi povedala Radovljičanka Pintarjeva, ki je priznala, da ima v Beogradu težave z vročino, živo srebro naj bi se povzpelo do 37 stopinj Celzija, zato je vesela, ker je start na sporedu precej pozno.

"Dala sem vse od sebe. Vem, da imamo rezerve in upam, da bomo popoldne še kaj dodale," je na bazenu 25. maj dejala 17-letna Hana Sekuti, ki pridno nabira izkušnje v slovenski reprezentanci. Te še kako potrebuje: "Bilo je napeto. Imela sem prednost in tudi tremo, saj smo bile plavalke približno skupaj, a mislim, da sem vseeno dobro opravila," je še dodala mlada Korošica.

Preberite še: