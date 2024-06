Ženska štafeta peta v Evropi, Šegel potrdila normo B za OI

Slovenske plavalke Janja Šegel, Katja Fain, Hana Sekuti in Tjaša Pintar so na evropskem prvenstvu v Beogradu osvojile peto mesto v štafeti 4 x 200 m prosto. Vnovič je izstopala Janja Šegel, ki je v prvi predaji z 1:57,74 izpolnila normo B za nastop na olimpijskih igrah v Parizu.

V prvih dveh predajah je Sloveniji kazalo še veliko bolje, saj je Šegel predala kot druga in Fain kot tretja, a je slednja z 2:01,35 plavala počasneje od lastnih in ekipnih načrtov. V ospredju so bile presenetljivo Izraelke, ki so jih začele loviti Madžarke, v drugem delu pa se je vnel boj med Turčijo in Nemčijo za bron. Slovenke so zdrsnile na peto mesto in ga ubranile pred Avstrijo, Slovaško in Armenijo. Vrstni red v prvi četverici se ni spremenil za devet stotink pa so bile ob kolajno Nemke.

"Že zjutraj sem bila zelo zadovoljna, popoldne mi je uspelo nekaj dodati in kaže, da bom z vsakim nastopom hitrejša. Jutri se bom skušala spočiti, nato pa že zjutraj v sredo odplavati izid za polfinale. S štafeto pa smo lahko zadovoljne. Peto mesto v Evropi je lep dosežek," je na 23. rojstni dan v srbski metropoli povedala Janja Šegel in storila nov velik korak proti posamičnemu nastopu na olimpijskih igrah.

Fain ni bila zadovoljna z nastopom

Foto: Anže Malovrh/STA "Vem, da sem sposobna več. Trenirala sem boljše. Čaka me še en dan in nato najbolj pomemben nastop. Pomembno je, da sem preizkusila bazen in se iz tega kaj naučila," pa je dejala Katja Fain, ki bo v sredo na sotočju Save in Donave lovila olimpijsko normo. Današnji dosežek bo morala odmisliti in se naslanjati na nedavni dosežek iz Kranja, ko je razdaljo zmogla pod dvema minutama.

"Mislim, da smo lahko vse zadovoljne. Dala sem vse od sebe," pa je na bazenu 25. maj dodala Sekuti, ki v letošnjem letu postaja stalna članica slovenskih štafet. "Ob sebi imaš tri super punce, veš, da nisi sam, zato je štafetni nastop vedno lep. Daš vse od sebe in uživaš v tekmi in to smo skušale vse štiri. Peto mesto v Evropi se sliši zelo lepo in na to moramo biti ponosni," pa je kot zadnja dopolnila izkušena Pintar, dolgo tudi zadnja plavalka štafete na svoji univerzi Tennessee.

Madžar Holl dvakrat srebrn

Prireditelji so skupaj podelili tri komplete kolajn. Na 400 m mešano je Grk Apostolos Papastamos na drugo in tretje mesto potisnil Madžara Balasza Holla in Gaborja Zomborija. Na 4 x 200 m prosto so Madžare, še enkrat je nastopil Hollo, ugnali Litovci, tretji so bili Grki.

V torek bodo slovenske barve v Beogradu branili Tina Čelik na 100 m prsno ter Jaka Pušnik, Anže Ferš Eržen in Primož Šenica Pavletič na 200 m hrbtno.