Plavalcem na EP 12. in 15. mesto

Slovenski plavalci so v torkovem popoldanskem programu evropskega prvenstva v Beogradu osvojili visoki 12. in 15. mesto. Prvo je pripadlo Primožu Šenici Pavletiču na 200 m hrbtno, drugo pa Tini Čelik na 100 m prsno. Slednji se je glede na jutranji dosežek 1:08,36 nasmihal tudi finale.

Predvsem Tina Čelik je bila tista, ki je imela v močnem zavesljaju, ki ga je pokazala zjutraj, v rokah in nogah tudi sredin nastop med osmerico najboljših Evropejk. Osebni rekord ima še nekaj stotink boljši od kvalifikacijskega dosežka, a tudi ta bi jo popeljal v finale z osmim dosežkom. Dosežek 1:09,23 v polfinalu je bil tokrat pod njenimi zmožnostmi.

"Seveda je bil glede na zjutraj in glede na osebni rekord finale dosegljiv. Pritiska sicer nisem čutila, a očitno ga je bilo malo preveč. Ne vem, kaj naj rečem. Vem, da sem sposobna več. Najprej bo treba analizirati tekmo," je po tekmi povedala plavalka Triglava in napovedala, da si popoldanski nastop želi tudi na 50 m prsno. "Imam hitrost in lahko grem sproščeno naprej."

"Želje so bile večje, a konkurenca je močna"

Primož Šenica Pavletič pa vse do zadnjega ni opustil misli na olimpijske igre v Parizu in dosežek 1:58,05, a očitno so bili decembrska poškodba, zlom roke in dolgotrajno okrevanje preveč, da bi se lahko pripravil za boj s svetovno elito lovil športne sanje.

Primož Šenica Pavletič pa vse do zadnjega ni opustil misli na olimpijske igre v Parizu in dosežek 1:58,05, a očitno so bili decembrska poškodba, zlom roke in dolgotrajno okrevanje preveč. Foto: Guliverimage

"Kar sem odplaval, je realno. Sezona ni bila taka, kot sem si želel. Zlom zapestja ni majhna poškodba. S tem se nisem hotel obremenjevati, a glede na vse skupaj sem lahko zadovoljen. Po operaciji decembra sem bil tri tedne brez vode, tri tedne sem se navajal nazaj in začel od začetka," je po tekmi povedal plavalec Ljubljane.

Vse skupaj pa je pred Beogradom vendarle odmislil: "Definitivno sem si želel finale, a tudi s polfinalom moram biti glede na vse zadovoljen. Želje so bile večje, a konkurenca je močna. Na koncu sem ponovil izid z zadnjega prvenstva."

Barbora Seemanova Foto: Guliverimage

Slovenski tabor še kar obžaluje bolezen Neže Klančar. Na 100 m prosto je zlato danes osvojila Čehinja Barbora Seemanova z izidom 53,50, ki bi bil tudi izziv za slovensko rekorderko. Vsekakor pa sta bili premagljivi druga Čehinja Barbora Janičkova in Madžarka Nikolett Padar, ki se za srebro in bron nista spustili pod mejo 54 sekund.

Portugalka Ravila Camelo je preprečila madžarsko slavje na 200 m hrbtno, kjer sta se za njo uvrstili Dora Molnar in Ester Szabo Feltothy. Novo zlato je Grkom na 50 m delfin priboril Stergios Marios Bilas. Na 100 m prsno je bil prepričljivo prvi Nemec Melvin Athohame Michael Moudu.

V preostalih finalih je Madžarski zlato končno priplavala Ajna Kesely, ki je bila najboljša na 800 m prosto. V moško-ženski štafeti na 4 x 100 m mešano so se zmage veselili Izraelci pred Nemci in Madžari.

V sredo dopoldan bosta Janja Šegel in Katja Fain nastopili v predtekmovanju na 200 m prosto, ob koncu programa se bo predstavil še štafeta 4 x 100 m prosto.