Janja Šegel v boj za kolajno

Janja Šegel, Katja Fain, Hana Sekuti in Tjaša Pintar so v finalu na EP nastopile že drugič. Tudi vzkliki številnih slovenskih navijačev na sotočju Donave in Save pa so pomagali, da je četverica v finalu dvignila ritem, vse po vrsti so izboljšale jutranje čase, in ubranila položaj pred "odpisanimi" Srbkinjami, ki so na domačem bazenu močno dvignile tempo.

Nikakor pa ne gre prezreti slovenskega rekorda ob zlatu na sredozemskih igrah 2022, kjer je v štafeti namesto koroške mladinke Sekuti sodelovala prva sprinterka v državi Neža Klančar. Z enakim dosežkom 3:38,52 bi danes osvojile bron, le štiri stotinke so bile hitrejše srebrne Danke, zmagale so Madžarke.

Z rekordom se niso obremenjevale

Nina Sekuti: Zame pa je to pomembna izkušnja. Foto: www.alesfevzer.com "Z rekordom se nismo obremenjevale. Zbrale smo se za naš nastop, saj lahko damo od sebe le to, kar v resnici zmoremo. Je pa rekord iz Orana seveda super, a sama mislim, da ne bo prav dolgo ostal in bo še boljši," je morebitno preračunavanje zavrnila najizkušenejša v ekipi Tjaša Pintar.

O štafeti pa dodala: "Zelo sem vesela, da sem del te ekipe. Zelo rada plavam za Slovenijo. To je zame velika čast in to skušam izkoristiti. Mi moramo biti veseli vsakega popoldanskega nastopa in ponosni na vsak finale."

Novinka v ekipi je 17-letna mladinka Sekuti: "Nisem pričakovala, da bom letos plavala v finalu na svetovnem in tudi na evropskem prvenstvu. Seveda sem vesela, da nam je tukaj to uspelo že dvakrat. Zame pa je to pomembna izkušnja. To je članska tekma, več je gledalcev, več je adrenalina. A le tako lahko stopim korak višje."

Janja Šegel: V polfinalu sem plavala na polno

Šegel, ki bo v Beogradu v finalu nastopila že tretjič, je na bazenu 25. maj dobro formo na 200 m prosto potrdila že v predtekmovanju in v štafeti, kjer je v treh poskusih dosegla izid okrog 1:57,8, najhitreje 1:57,74.

V polfinalu je bila z 1:57,65 najhitrejša Madžarka Minna Abraham pred prvo favoritinjo Čehinjo Barboro Seemanovo, ki je slavila v drugi skupini. Kanček hitrejši od plavalke Fužinarja sta bili v polfinalu še Islandka Saefridur Sol Jorunnardottir in Nemka Nicole Meiere.

"V polfinalu sem plavala na polno. Želela sem izid 1:57, a po treh zelo hitrih tekmah tudi teh 1:58 nizkih nič ne pove za jutri. Verjamem, da se bom borila za kolajno. Zdaj se moram le spočiti. V vodi je trenutno močnejša Čehinja, sama pa bom skušala odplavati sproščeno in si ne ustvarjam pritiska," je dejala 23-letna Ravenčanka, ki je izjemno hitro nato plavala v štafeti.

Vesela je bila tudi glasnega navijanja. "Presenečena sem bila, ko sem videla vse te zelene majice in zastave na startu. Lepo je, da so prišli. Super sem bila presenečena in res hvala vsem."

Katja Fain delno zadovoljna

Katja Fain: Letos sem lepo stopnjevala dosežke, gradila samozavest. Foto: Nebojša Tejić/STA Delno zadovoljna je bila tudi Mariborčanka Katja Fain z izidom 2:00,45 in 13. mestom. "Za mano sta dve zelo težki sezoni. Lanska se ni izšla po pričakovanjih. Letos sem lepo stopnjevala dosežke, gradila samozavest. Borila sem se do konca, rezultat pa je kakršen je. Vesela sem, da bom šla na olimpijske igre s štafeto in pomagala puncam tam. Tudi danes je bil nastop zelo dober, sama sem dosegla svoj najboljši izid na 100 m prosto. Več od finala si nismo mogli želeti."

Zanimiv je bil tudi finale na 50 m delfin, kjer je imela Klančar s 25,81 prijavljen drugi izid, njen osebni rekord pa bi pomenil srebro. Hitrejša je bila le Švedinja Sara Junevik s 25,68, že srebrna Belgijka Roos Vanotterdijk pa je za dosežkom Klančar zaostala več kot četrt sekunde.

Na 200 m hrbtno je igro stotink dobil Ukrajinec Oleksandr Žoltjakov, ki je z 1:55,39 za vse tri stotinke ugnal Grka Apostolosa Siskosa. Na 100 m prosto se je naslova veselil evropski rekorder Romun David Popovici. S 46,88 je lasten rekord zgrešil za dve stotinki sekunde.

Nova prvakinja na 100 m prsno je Estonka Eneli Jefimova, na 400 mešano Izraelka Anastasia Gorbenko, na 800 m prosto pa Ukrajinec Mihajlo Romančuk.

Stevens v Beogradu na zlato, Klančar ostaja doma Peter John Stevens bo ostal v Beogradu in na evropskem prvenstvu napadal zlato odličje na 50 m prsno. Neža Klančar, ki je danes v Ljubljani sicer opravila prvi trening, pa ostaja v Sloveniji in se bo po bolezni v miru pripravljala na olimpijske igre v Parizu. Slovenska reprezentanca je na prvenstvu v Srbiji dobila odgovore na glavni dve nerešeni vprašanji. Peter John Stevens je kolebal med nastopom na 50 m prsno na prvenstvu in predčasnim odhodom in nastopom v Rimu na mitingu sedmih gričev (Sette Coli), kjer bi še enkrat skušal loviti olimpijsko normo za Pariz. Igre v Franciji so pozabljene, glavni izziv bo naslov evropskega prvaka v Beogradu. "Danes sem opravil test na 25 metrov s stopnjevanjem. Zelo sem hiter. Kaže odlično in glede na najboljši prijavljen izid bom seveda napadal zmago," je ob robu prvenstva v Beogradu povedal Stevens.

