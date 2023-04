Tudi plezalci neuspešni v kvalifikacijah Seula

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na 25. mestu je bil najboljši Zan Lovenjak Sudar, Anže Peharc in Luka Potočar sta delila 27. mesto, Jernej Kruder pa je bil 31. med 87 tekmovalci. Najboljši v kvalifikacijah, ki so bile zaradi dežja v prestolnici Južne Koreje v soboto prekinjene in prestavljene, je bil dvajsetletni domačin Gohyun Lee.

Slovenke se v sobotnih kvalifikacijah prav tako niso uvrstile med 20 tekmovalk, ki se bodo borile za najvišja mesta na tekmi. Najboljša je bila Sara Čopar na 33. mestu, Katja Debevec je bila 35., Mia Krampl pa 41.

Na uvodnih tekmah sezone v Aziji sicer ne nastopa najboljša plezalka zadnjih let Janja Garnbret. Olimpijska prvakinja iz Tokia se bo zaradi zloma palca na levi nogi karavani pridružila predvidoma junija v Pragi.