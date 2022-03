Tudi 22 nasprotnikov in robot niso bili kos slovenski velemojstrici #foto

Slovenska šahovska velemojstrica Laura Unuk se je v soboto v Novem mestu na dogodku Šah-mat 4.0 v simultanki pomerila z 22 nasprotniki vseh starosti iz vse Slovenije, po tem pa obračunala še z robotom, ki so ga razvili v Razvojnem centru Novo mesto. Pa izid? 21 zmag za 22-letno Ljubljančanko in dva remija.

Dogodek, ki so ga družno pripravili Laboratorij za tovarne prihodnosti, ki deluje v okviru Razvojnega centra Novo mesto, Šahovsko društvo Krka Novo mesto, Šahovska zveza Slovenije in Europe Direct Novo mesto, je pritegnil veliko pozornosti, poroča Dolenjski list.

Dijak in študent do uglednih remijev

Začelo se je s simultanko Unukove proti 22 nasprotnikom vseh starosti, ki so v Novo mesto prišli iz vse Slovenije. Do uglednega remija sta prišla 16-letni Delayl Delić (ŠD Slovenske Konjice) in študent medicine iz Medvod Jure Kobal. Deliču je Unukova remi ponudila, v položaju, ko je imela figuro prednosti. "Pozicija je zelo zapletena, moj kralj pa je izpostavljen," je za Dolenjski list nekoliko nenavadno odločitev pojasnila 22-letna Unukova, ki je lani postala prva slovenska šahistka z nazivom mednarodne mojstrice v absolutni konkurenci.

Fotogalerija z dogodka (Bojan Puhek):

1 / 28 2 / 28 3 / 28 4 / 28 5 / 28 6 / 28 7 / 28 8 / 28 9 / 28 10 / 28 11 / 28 12 / 28 13 / 28 14 / 28 15 / 28 16 / 28 17 / 28 18 / 28 19 / 28 20 / 28 21 / 28 22 / 28 23 / 28 24 / 28 25 / 28 26 / 28 27 / 28 28 / 28

Še bolj napeto je bilo v dvoboju s Kobalom, ki je od vseh nasprotnikov z Unukovo zdržal najdlje. Tik pred končnico je celo zavrnil ponujeni remi in prišel do položaja, ko bi lahko zmagal, a je spregledal taktično kombinacijo, s katero bi osvojil figuro, in na koncu le privolil v ponujeni remi.

Robot se je ujel v past

Vrhunec dogodka Šah-mat 4.0 je bila partija Unukove proti robotu, ki so ga v Laboratoriju za tovarne prihodnosti (LABTOP) sprogramirali Jožica Piškur, Vinko Longar in Tomaž Jakša. Šestosni kolaborativni robot je premikal posebej za to priložnost izdelane figure. Oblikoval jih je Dejan Hudoklin, s 3D-tiskalnikom pa so jih natisnili v LABTOP.

Najboljša slovenska šahistka je po kakšnih petnajstih potezah matirala robota, ki se je ujel v spretno nastavljeno past. Foto: Bojan Puhek

"Komplet figur, poimenovan Slovenske legende, so navdihnili slovenski literarni junaki in mitologija. Vlogo kralja so tako dodelili kralju Matjažu, dama je postala kar Laura Unuk - prav s kraljico je naša najboljša šahistka po kakšnih petnajstih potezah matirala robota, ki se je ujel v spretno nastavljeno past -, za lovca so postavili 'trgovca' Martina Krpana, skakač je karantanski panter, trdnjava ima obliko knežjega kamna, kmetje pa so dobili podobo Kekca. Komplet figur so organizatorji, projekt sta vodila Aleksej Metelko in Anja Jakše, po koncu dogodka podarili Unukovi," še poroča Dolenjski list.

NEO šahovski tečaj z Lauro Unuk Šahovski tečaj vsebuje osem skrbno pripravljenih in zanimivih sklopov. Prav pri vsakem prejme uporabnik Telekoma dodatno učno gradivo, ki ga bo Laura Unuk - pred vrati je evropsko prvenstvo na Čatežu, ki se bo začelo v soboto, 26. marca - pripravila osebno prav za vsakega uporabnika. Moderna in interaktivna spletna platforma učenje šaha tako še približa in olajša vse skupaj.

Preberite še: