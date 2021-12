Šah s šahovsko velemojstrico Lauro Unuk

Tako je Laura Unuk skupaj z ekipo pripravila tudi prvi celovit spletni tečaj šaha pri nas, ki je namenjen tako začetnikom kot izkušenim igralcem. Kot programska opcija Šah z Lauro Unuk je v Sloveniji ekskluzivno na voljo naročnikom platforme NEO Telekoma Slovenije na vseh zaslonih – televiziji, spletu in v mobilni aplikaciji NEO.

Programska opcija Šah z Lauro Unuk je na voljo od 3. decembra dalje, v prvi sezoni spletnega tečaja oz. bolje rečeno video serije, ki ima devet delov, pa Laura razkriva skrivnosti šahovske igre; od zgodovine, osnov in psihologije do naprednejših šahovskih prvin, kot so otvoritve, napadi, obrambe, menjave figur, končnice in analize zmagovalnih partij.

"Skupaj bomo dvignili slovenski šah na novo višjo raven"

"Omenjeni spletni tečaj je nekaj unikatnega, takega tečaja v Sloveniji še ni bilo," sporoča mlada slovenska šahistka. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida "Za spletni tečaj sem se odločila, ker si želim, da igra šaha pridobi na prepoznavnosti in popularnosti. Predvsem si želim, da ljudje v šahu vidijo globlji pomen in spoznajo, da šah ni le igra za prosti čas. Omenjeni spletni tečaj je nekaj unikatnega, takega tečaja v Sloveniji še ni bilo. S tečajem si želim spodbuditi mlade rodove k igri in morda ustvariti bodočega šahovskega velemojstra. Sodelovanje s podjetjem kot je Telekom Slovenije, mi pomeni zares veliko. Šport kot je šah, žal ne spada med najbolj priljubljene, zato šahisti težko pridobimo pozornost in podporo velikih oz. uspešnih podjetij. Ravno zato sem izjemno vesela, da je Telekom Slovenije prepoznal potencial tega plemenitega športa. Skupaj bomo dvignili slovenski šah na novo višjo raven," je ob lansiranju poudarila Laura Unuk.

Laura Unuk torej razkriva privlačne skrivnosti kraljevske igre, ki je osvojila tudi znane osebnosti, kot so Albert Einstein, William Shakespeare, Ludwig Beethoven, Isaac Newton, Bill Gates, Frank Sinatra, John Lennon, Ray Charles, Ben Affleck, Abraham Lincoln, Leonardo di Caprio in mnoge druge.

Cena programske opcije Šah z Lauro Unuk znaša 2,99 evra z DDV na mesec.

Več o šahu z Lauro Unuk na: http://ts.si/sah-laura-unuk